ТОП-10 (26 квітня)

Держборг України у березні зріс на 2,2% – до 60,5 млрд дол.

Питання модернізації ГТС вирішуватиметься тільки після її оцінки – Хорошковський

Мінфін на сьогоднішньому аукціоні від продажу ОВДП залучив до держбюджету майже 0,7 млрд грн

Рада НБУ затвердила кошторис на 2012 рік

Головою ради НБУ обрано Прасолова

Україна в 2014-2020 рр. модернізує всі енергоблоки АЕС. Залучить 1 млрд дол. кредитів

Українські банки підбивають підсумки за I квартал

Україна цього року видобуде на шельфі Чорного моря 250 млн куб. м газу – Бойко

Співпраця з МВФ продовжиться, якщо Фонд погодиться з позицією України - Азаров

В Україні зростання індексу виробництва базових галузей сповільнилося до 2,1%

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Держборг України у березні зріс на 2,2% – до 60,5 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2012 року становив 483 млрд 297 млн 665,09 тис грн, або 60 млрд 512 млн 810,67 тис дол., що на 2,2% більше показника на кінець лютого 2012 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 березня 2012 р. становив 295,83 млрд грн (61,21% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37,04 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 187,47 млрд грн (38,79%), або 23,47 млрд дол.

Державний борг України на кінець березня 2012 р. становив 371,21 млрд грн (76,81%), або 46,48 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 195,79 млрд грн (40,51%), або 24,52 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 175,42 млрд грн (36,3%), або 21,96 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 112,09 млрд грн (23,19%), або 14,03 млрд дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 100,03 млрд грн (20,7%), або 12,52 млрд дол.; гарантований внутрішній борг – 12,05 млрд грн (2,49%), або 1,5 млрд дол.

За інформацією Мінфіну, у березні 2012 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 10,4 млрд грн за рахунок капіталізації НАК «Нафтогаз України» на 6 млрд грн і поточних запозичень на внутрішньому ринку цінних паперів.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України у 2011 році зріс на 9%, і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн.

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Питання модернізації ГТС вирішуватиметься тільки після її оцінки – Хорошковський

Брюссель. Питання про модернізацію газотранспортної системи (ГТС) України вирішуватиметься тільки після її оцінки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив 25 квітня українським журналістам перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

«По ГТС, зараз йде період оцінки і після того, як пройде період оцінки будуть ухвалені певні рішення. І лише після цього можна буде сказати, яким чином, що ми робитимемо, хто буде разом з нами виділяти ресурс і брати участь в модернізації нашої ГТС», - сказав він.

При цьому, за словами В.Хорошковського, сама оцінка ГТС буде завершена в найближчі 1-2 місяці.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управлінню ГТС, але його формат поки не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

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Мінфін на сьогоднішньому аукціоні від продажу ОВДП залучив до держбюджету майже 0,7 млрд грн

Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 699,7 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 12 місяців - 507,9 млн. грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14% річних; терміном обігу 5 років - 191,8 млн. грн під 14,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 24 квітня від продажу ОВДП залучив до держбюджету близько 1,49 млрд грн.

Довідка УНІАН. За січень-березень ц.р. за результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло 10,6 млрд грн, 534,4 млн. дол. і 205,2 млн. євро.

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Рада НБУ затвердила кошторис на 2012 рік

Рада Національного Банку України 26 квітня затвердила кошторис Національного банку України на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ради НБУ Василь Горбаль журналістам у четвер.

У свою чергу член ради НБУ Юрій Полунєєв заявив УНІАН, що витрати регулятора в поточному році затверджено на рівні 9,9 млрд грн, доходи – 14,4 млрд грн.

Крім того, рада НБУ затвердила основи грошово-кредитної політики, але при цьому прогнозні параметри основних макропоказників і монетарних агрегатів будуть обнародувані пізніше після доопрацювання документа в робочому порядку.

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Головою ради НБУ обрано Прасолова

Головою ради НБУ обрано Ігоря Прасолова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Нацбанку.

За його словами, це рішення було ухвалене сьогодні пыд час засідання ради Національного банку України.

Нагадаємо, що раніше головою ради НБУ був Петро Порошенко, якого 23 березня було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі.

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Україна в 2014-2020 рр. модернізує всі енергоблоки АЕС. Залучить 1 млрд дол. кредитів

Україна в 2014-2020 роках проведе модернізацію всіх енергоблоків атомних електростанцій, що розташовані на території країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу після наради з питань підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, що проходить сьогодні в аварійно-технічному центрі ДП НАЕК «Енергоатом».

«До 2020 року, починаючи з 2014 року, нам необхідно буде продовжувати терміни експлуатації атомних станцій. А це величезна робота, пов'язана з модернізацією наших атомних блоків», - повідомив М.Азаров.

При цьому він відзначив, що роботи на одному з блоків Южно-Української АЕС будуть завершені на початку 2013 року.

«Щодо одному з них, на Южно-українській АЕС роботи такі будуть завершені вже в першому кварталі 2013 року. Наступні блоки - на Запорізькій АЕС і так далі», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що на модернізацію енергоблоків буду потрібні чималі кошти.

«На модернізацію одного енергоблоку необхідно близько 4 млрд грн. Для наших зараз можливостей це колосальне навантаження», - відзначив М.Азаров.

При цьому він сказав, що всі роботи мають виконуватися з повним дотриманням норм безпеки.

«Всі вимоги з безпеки при модернізації мають бути виконані на 100%, і всі роботи мають бути забезпечені на 100% фінансуванням», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня о 3 год. 03 хв. енергоблок №1 Южно-Української АЕС було відключено від мережі для проведення капітального планового ремонту.

Довідка УНІАН. В Україні сьогодні функціонує 4 АЕС: Запорізька, Южно-Українська, Рівненська і Хмельницька, оператором цих станцій є Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) «Энергоатом».

На чотирьох українських АЕС в строю 15 енергоблоків із відповідною кількістю реакторів.

Україна планує залучити 1 млрд дол. кредитів Євратому і ЄБРР на модернізацію блоків АЕС – Бойко

Для модернізації енергоблоків АЕС Україна планує залучити 1 млрд дол. кредитних коштів від Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом) і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив журналістів на брифінгу.

«Головне завдання - одержати кредит Євратому і ЄБРР. Ми одержимо приблизно 1 мільярд доларів на модернізацію наших блоків. Головний наголос буде зроблено на кредитні кошти», - сказав Ю.Бойко.

Він також повідомив, що кредитна угода може бути підписано наприкінці 2012 року.

«Ми на кінець року вийдемо на підписання кредитної угоди», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2014-2020 роках проведе модернізацію всіх енергоблоків атомних електростанцій, розміщених на території країни. Вартість модернізації одного блоку, за інформацією прем'єр-міністра України Миколи Азарова, перебуває в межах 4 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні сьогодні функціонують 4 АЕС: Запорізька, Южно-Українська, Рівненська і Хмельницька, оператором цих станцій є Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) «Енергоатом».

На чотирьох українських АЕС працюють 15 енергоблоків з відповідною кількістю реакторів.

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Українські банки підбивають підсумки за I квартал

«Укрсоцбанк» у І кварталі збільшив чистий прибуток в 1,5 раза – до 2,834 млн. грн

АКБ «Укрсоцбанк» (Київ) в першому кварталі 2012 року у порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток в 1,5 раза - до 2,834 млн. грн.

Про це сказано у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку в звітному періоді збільшилися на 0,5% і на 1 квітня 2012 року становили 40,393 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,5%, до 29,212 млрд грн, зобов`язання - на 0,6%, до 33,807 млрд грн.

Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 1,270 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,3%, до 6,586 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Італійська група UniCredit володіє 95,4439% акцій «Укрсоцбанку».

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«УкрСиббанк» у I кварталі одержав 34,48 млн. грн прибутку проти 170,6 млн. грн збитку роком раніше

«УкрСиббанк» у січні-березні 2012 року одержав 34,48 млн. грн прибутку проти 170,6 млн. грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Про це сказано в квартальному звіті, розміщеному на офіційному сайті банку.

Активи банку за звітний період скоротилися на 9% і на 1 квітня 2012 року становили 29,86 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 7,2%, до 17,2 млрд грн, зобов`язання - на 10,5%, до 27,3 млрд грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 7,512 млрд грн, власний капітал зріс на 9,7% - до 2,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 99,9992% акцій «УкрСиббанку».

«УкрСиббанк» у 2011 році збільшив збиток на 22% у порівнянні з 2010 роком - до 3,717 млрд грн.

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ПУМБ у I кварталі збільшив чистий прибуток у 4 рази – до 38,8 млн. грн.

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) у січні-березні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток у 4 рази – до 38,8 млн. грн.

Про це сказано у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Активи банку за звітний період зменшилися на 9,3% і на 1 квітня 2012 року становили 31,64 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – зросли на 0,6%, до 15,67 млрд грн, зобов`язання – зменшилися на 10,6%, до 27,56 млрд грн.

Розмір статутного капіталу на 1 квітня 2012 р. становив 3,295 млрд грн., власний капітал у січні-березні збільшився на 1,2% – до 4,08 млрд грн.

Як повідомлялося, 16 липня 2011 року завершився процес операційного злиття ПУМБ і «Донміськбанку», що почався восени 2010 року. Банки об`єднали баланси і мережу відділень, і з 18 липня 2011 р. банк почав роботу під об`єднаним брендом «Перший український міжнародний банк». У грудні 2011 року було зареєстровано збільшення статутного капіталу ПУМБ за рахунок приєднання «Донміськбанку». Діяльність «Донміськбанку» як фінансової установи не здійснюється.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат АХМЕТОВ.

ПУМБ у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшив чистий прибуток на 7% – до 268,155 млн. грн.

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«Укргазбанк» у І кварталі збільшив чистий прибуток у 30 разів — до 94,461 млн. грн

ПАТ АБ «Укргазбанк» (Київ) у першому кварталі 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток у 30 разів — до 94,461 млн. грн.

Про це сказано у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 7% і на 1 квітня 2012 року становили 19,407 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 20%, до 6,621 млрд грн, зобов`язання зросли на 7,6%, до 16,512 млрд грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 10 млрд грн, власний капітал збільшився на 3,2%, до 2,895 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ «Укргазбанк» (Київ) створене в 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

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Банк «Фінанси і кредит» у I кварталі одержав 35 тис. грн прибутку проти 65,09 млн. грн роком раніше

Банк «Фінанси і кредит» (м. Київ) у січні-березні 2011 року одержав 35 тис. грн прибутку в порівнянні з 65,09 млн. грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Про це сказано в квартальному звіті, розміщеному на офіційному сайті банку.

Активи банку за звітний період зросли на 4,6% і на 1 квітня 2012 року становили 23,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,25%, до 17,86 млрд грн, зобов`язання - на 5,04%, до 21,25 млрд грн.

Статутний капітал банку в першому кварталі ц.р. залишався на рівні 2 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,001% - до 1,79 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси і кредит» заснований у 1990 році.

Основними акціонерами банку на 1 січня 2012 року є АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтинові ЖЕВАГО.

Банк «Фінанси і кредит» у 2011 році в порівнянні з 2010 роком скоротив збиток у 2,4 раза – до 79,163 млн. грн.

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Прибуток банку «Хрещатик» у I кварталі зменшився в 3,5 раза – до 2,6 млн. грн

Прибуток ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» у січні-березні 2012 року становив 2,6 млн. грн, що в 3,5 раза менше у порівнянні з показником аналогічного періоду 2011 року.

Про це сказано у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Активи банку з початку року збільшилися на 2,3% і на 1 квітня 2012 р. становили 7,57 млрд грн, зобов`язання – на 0,9%, до 6,9 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – зменшилися на 3%, до 4,02 млрд грн, власний капітал – зріс на 20,6%, до 662,42 млн. грн, статутний капітал — на 13,7%, до 828,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. КБ «Хрещатик» зареєстрований у травні 1993 року.

На 1 січня 2012 року акціонерами банку «Хрещатик» є: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,4306%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь – 24,8981%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь – 24,9796%.

Збиток ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» у 2011 році становив 35,955 млн. грн, що в 5,8 раза менше у порівнянні з показником 2010 року.

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Україна цього року видобуде на шельфі Чорного моря 250 млн куб. м газу – Бойко

Україна в результаті роботи бурової установки на Чорному морі цього року планує видобути 250 млн кубометрів газу й до кінця 2014 року збільшити видобуток до обсягів, що дозволяють забезпечити потреби Криму в газі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми до кінця цього року з використанням нової платформи додатково одержимо 250 млн кубів у Чорному морі. А взагалі до кінця 2014 року ми на наших родовищах із нашою технікою Крим забезпечимо повністю на 3 млрд кубів. Ми вже качатимемо не з материка на Крим газ, а з Криму на материк», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні Ю.Бойко заявив, що бурова платформа до 1 травня повинна зайти в українські територіальні води Чорного моря, й з 1 червня почнуться роботи з її встановлення в районі нафтогазового родовища.

Нагадаємо, що навесні 2011 року ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) купив у Сінгапурі за 400 млн дол. бурову платформу для видобутку нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

Наприкінці серпня 2011 року «Чорноморнафтогаз» оголосив про проведення відкритих торгів на закупівлю ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ). 11 січня 2012 року Ю.Бойко повідомив, що технічна підготовка самопідйомної плавучої бурової установки в турецькому порту після проходу через Босфор для подальшого переходу до України займе три місяці.

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Співпраця з МВФ продовжиться, якщо Фонд погодиться з позицією України - Азаров

Програма з виділення Міжнародним валютним фондом коштів кредиту stand-by Україні може бути продовжена у випадку, якщо Фонд погодиться з позицією України про неможливість виконання умови, що стосується підвищення тарифів на газ у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні журналістам, коментуючи на прохання УНІАН результати переговорів української делегації з МВФ.

«Якщо МВФ погодиться з нашими підходами, значить, програма продовжуватиметься в тому ключі, в якому ми домовилися. Не погодиться – ну що ж, будемо, як то кажуть, далі дивитися на життя оптимістично й продовжувати співпрацю», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня українська делегація відбула до Вашингтона на Щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ), на якому планувалося обговорення сучасних викликів і перспектив подальшого розвитку світової фінансово-економічної системи. Очолив українську делегацію голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов, а до її складу входив міністр фінансів України Юрій Колобов.

В кінці минулого тижня деякі ЗМІ з посиланням на віце-президента Світового банку Пилип Ле Уеру, оприлюднили інформацію про позицію СБ стосовно перспектив співпраці України і МВФ. Зокрема, сказані ним слова були подані в контексті того, що виділення грошей МВФ пов'язане з підвищенням ціни на газ, і якщо Україна підвищить тарифи, то це негативно позначатиметься на всіх громадянах країни і є неправильним.

25 квітня з'явилася заява СБ, в якій зазначалося, що між Світовим банком (СБ) і Міжнародним валютним фондом (МВФ) немає розбіжностей щодо реформи тарифів на газ в Україні.

«На нашу думку, таку програму (з питань ціни на газ і енергоефективності - УНІАН) слід починати з реформи тарифів і підтримувати її програмою надання адресної допомоги соціально незахищеним громадянам, а також здійсненням низки заходів щодо покращення енергоефективності. Між Світовим банком і Міжнародним валютним фондом не існує ніяких розбіжностей із цього питання», - йшлося в заяві.

Крім того, Світовий банк готовий підтримати проект у сфері енергоефективності, який займатиметься вирішенням проблеми централізованого теплопостачання. Банк також готовий підтримати програми адресної соціальної допомоги, які допоможуть домогосподарствам із низьким рівнем доходів пом'якшити вплив високих тарифів у тому випадку, якщо влада готова здійснювати тарифні реформи.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand-by в розмірі 1 млрд SDR, що складає 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема, підняти тарифи для населення на газ і теплопостачання.

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В Україні зростання індексу виробництва базових галузей сповільнилося до 2,1%

В Україні в січні-березні 2012 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 2,1%, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Низький світовий попит зумовив уповільнення зростання економіки України. Темпи зростання індексу виробництва базових галузей за січень-березень зменшилися порівняно з відповідним періодом минулого року до 2,1%», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що охолодження зовнішньої ділової активності негативно вплинуло на основні галузі промисловості. Так, обсяги виробництва металургії в річному численні зменшилися на 2,6% внаслідок зниження попиту на сталь, також зменшилося виробництво продукції в машинобудуванні (на 5,6%).

При цьому ціни на енергоносії залишаються на високому рівні. Це стимулює видобуток паливно-енергетичних копалин, унаслідок чого виробництво у видобувній промисловості зростало високими темпами (4,6%). На відміну від енергоносіїв за достатньої пропозиції, ціни на сирі харчові продукти залишалися низькими, що сприяло збільшенню виробництва в харчовій галузі — 2,4% в річному вимірі. «Це трохи сприяло динаміці промислового виробництва, обсяги якого в річному численні знизилися на 1,1%, за січень-березень зростання сповільнилося до 0,9%», - говориться в повідомленні Нацбанку.

Крім того, НБУ повідомляє, що зниження цін на сільськогосподарську продукцію, яке почалося минулого року, і високі витрати сільгоспвиробників унаслідок збереження значних залишків продукції зумовили їх невисоку активність (у річному вимірі зростання обсягів виробництва становило 0,7%). Завершення будівництва інфраструктурних та інших об'єктів, пов'язаних із проведенням Євро-2012, і низький інвестиційний приватний попит зумовили зниження обсягів виробництва в будівельній галузі на 5,6%.

За інформацією НБУ, основним чинником, який підтримував економічне зростання, був високий внутрішній споживчий попит.

«Підвищення соціальних стандартів забезпечило високі темпи зростання реальної заробітної плати (16,2% в лютому в річному вимірюванні). Найпозитивніший внесок у приріст ІВБГ (1.2 п. п.) забезпечила роздрібна торгівля, зростання обороту якої в березні становило 13,5% у річному вимірі», - говорять в Нацбанку.

Також повідомляється, що за оцінками НБУ, зростання ВВП України за січень-березень порівняно з січнем-березнем минулого року утримується на рівні близько 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, що становлять більш як 40% ВВП.

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