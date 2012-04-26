Курс НБУ на 27.04.12

Офіційний курс НБУ на 27.04.12 100 USD США - 798.7700 (на 26 квітня - 798.7700) 100 EUR - 1055.5746 (на 26 квітня - 1054.8557) 10 RUR - 2.7283 (на 26 квітня - 2.7265)

Офіційний курс НБУ на 27.04.12 100 USD США - 798.7700 (на 26 квітня - 798.7700) 100 EUR - 1055.5746 (на 26 квітня - 1054.8557) 10 RUR - 2.7283 (на 26 квітня - 2.7265) Облікові курси банківських металів на 27.04.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 131657.27 (на 26 квітня - 131098.13) 961 XAG 10 Срібло - 2452.22 (на 26 квітня - 2466.60) 962 XPT 10 Платина - 124528.24 (на 26 квітня - 123809.35) 964 XPD 10 Паладій - 53198.08 (на 26 квітня - 53437.71)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter