Опозиція четвертий день блокує роботу Верховної Ради
09:05, 27 квітня 2012Різне
0
Народні депутати від опозиційних фракцій четвертий день поспіль блокують роботу Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час близько 30 депутатів від "БЮТ-Батьківщини" та декілька членів НУ-НС перебувають у президії та біля трибуни парламенту.
Вхідні двері до президії підперті стільцями. В сесійній залі опозиціонери розгорнули новий плакат: «Юлія Тимошенко голодує 8-й день».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter