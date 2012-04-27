ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Колесніков зберіг лідерство за багатством в уряді Азарова» пише: міністр інфраструктури Борис Колесніков, який займається підготовкою до Євро-2012, задекларував за 2011 рік доходи на суму понад 166 млн гривень. Левову частку доходів - 152 млн гривень - склала авторська винагорода...

http://delo.ua/ukraine/kolesnikov-sohranil-liderstvo-po-bogatstvu-v-pravitelstve-azaro-176969/

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Також «Діло» у публікації «Онищенко зірвав перемир'я у «сирній війні» пише: головний санітарний лікар Росії звалив провину на українських виробників сиру, зазначивши, що саме вони винні в тому, що їх продукція й досі не надійшла на російський ринок...

http://delo.ua/ukraine/onischenko-sorval-peremirie-po-syrnoj-vojne-176975/

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«Діло» у публікації «Держборг України в березні збільшився більш ніж на 1 млрд доларів» пише: протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 10 млрд 396 млн гривень за рахунок капіталізації НАК "Нафтогаз України" на 6 млрд гривень і поточних запозичень на внутрішньому ринку цінних паперів, заявляє Мінфін...

http://delo.ua/ukraine/gosdolg-ukrainy-v-marte-uvelichilsja-bolee-chem-na-1-mlrd-dollarov-176967/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Не в цей газ», в якому пише: Україна відмовляється від створення резерву газу, який зазвичай формувався для забезпечення стабільності поставок у ЄС. У компанії "Укртрансгаз" повідомили, що цього року закачають в підземні сховища всього 17-18 замість звичайних 22-25 млрд кубометрів газу. Фактично тепер запаси палива повинні створювати "Газпром" або ЄС, і на їх зберіганні "Нафтогаз" може заробити близько 300-400 млн дол на рік. Втім, таке рішення може погіршити відносини України з "Газпромом" і європейськими споживачами, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1924772

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нацбанк для своїх», в якому пише: Рада Національного банку, скликана вперше з березня 2010 року, вчора обрала своїм новим головою народного депутата від Партії регіонів Ігоря Прасолова. Учасники ринку позитивно оцінюють вже те, що Рада НБУ після двох років затишшя знову почне впливати на грошово-кредитну політику. На їхню думку, Прасолов зможе вказувати на помилкові дії глави НБУ Сергія Арбузова і пропонувати альтернативи. Експерти чекають від нього заходів щодо активізації кредитування реальної економіки і кроків у бік більш гнучкого курсоутворення...

http://www.kommersant.ua/doc/1924771

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Газета «Сьогодні» у публікації «Скільки насправді заробляють українці і кому стало жити краще» пише: середня зарплата в Україні за березень склала 2923 грн, це на 124 грн більше, ніж у лютому...

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Також «Сьогодні» у публікації «Абонентам мобільного зв'язку доведеться і далі платити за з'єднання - оператори» пише: «Нещодавно Кабмін випустив нові правила. У них послуга, яка називається "плата за з'єднання" (ПЗЗ), вона залишається цілком законною, і, відповідно, оператори, гравці ринку, мають право тарифікувати ПЗЗ як окрему послугу», - вважають оператори...

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «У «Газпрому» збираються вилучити доходи на користь держбюджету» пише: уряд РФ збирається радикально підвищити податкове навантаження на газову галузь. З 2013 р. у «Газпрому» і незалежних виробників газу можуть вилучати через податки 80% доходів від зростання внутрішніх російських цін на сировину...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1689736/gazovyj_manevr

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Також «Ведомости» у публікації «Розкішні машини стають все могутнішими в очах чиновників» пишуть: авто потужністю понад 350 к. с. і нерухомість дорожче 300 млн руб. - такі критерії розкоші для додаткового оподаткування може затвердити уряд. Уникнути необхідності платити податок на надспоживання з нерухомості буде нескладно, попереджають експерти...

http://www.vedomosti.ru/auto/news/1689735/chto_takoe_roskosh

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Видання «Известия» в публікації «Ярославський форум закривається» пише: цього року світовий політичний форум не відбудеться. Дмитру Медведєву не до цього, у Володимира Путіна ж є Валдайський клуб...

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(УНІАН)