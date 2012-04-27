Іващенко та його адвокати подали апеляцію на вирок

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій Іващенко та двоє його адвокатів подали апеляцію на вирок Печерського районного суду Києва, яким його було засуджено до 5 років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко. За його словами, апеляційні скарги подані захистом та В.Іващенком сьогодні до апеляційного суду Києва.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі. Відповідно до вироку, В.Іващенка позбавлено другого рангу державного службовця і права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах, підприємствах всіх форм власності протягом трьох років.