Прем’єр-міністр України Микола Азаров звинуватив чиновників у бездіяльності та некомпетентності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні розширене засідання Кабінету міністрів.

«Вкрай турбує і не влаштовує, що багато проблем, які ми бачимо і на центральному, і на місцевому рівнях, сформувалися або внаслідок бездіяльності посадових осіб, або через те, що їх дії були некомпетентні, або через саботаж урядових рішень. Такого стану речей я не сприймаю і, безумовно, терпіти не буду», - сказав М.Азаров.

Для прикладу він навів той факт, що, за словами прем’єра, «революційне спрощення» дозвільних процедур у будівельній галузі наштовхнулось на небажання місцевих чиновників позбутися «ручного регулювання». Глава уряду зазначив, що досі не затверджено плани зонування територій та генеральні плани міст.

«Це дозволяє місцевим “панам” видавати чи не видавати дозволи на будівництво об’єктів на власний розсуд. Нагадую, що з 2013 року набирає чинності норма, за якої забороняється виділення земельних ділянок під будівництво за відсутності генпланів», - підкреслив М.Азаров.