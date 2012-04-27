У центрі Дніпропетровська стався вибух. Ще один - у районі вокзалу

Сьогодні близько 12-ї години дня у центрі Дніпропетровська на зупинці трамвая № 1 «Вулиця Сєрова» стався вибух.

Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, за попередніми даними, в результаті вибуху постраждали 4 особи, яких госпіталізовано.

Рух трамвая № 1 зупинено, зупинка частково зруйнована, також вибито скло у вікнах трамваю, який стоїть на зупинці. Місце події оточено міліцією.

Проводяться експертизи. Поки коментарів правоохоронних органів немає.

***

Вибуховий пристрій, що спрацював на трамвайній зупинці в Дніпропетровську, був закладений в урні - міліція

Міліція заявляє, що, за попередніми даними, вибуховий пристрій, що спрацював на трамвайній зупинці в Дніпропетровську, був закладений в урні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов. Він сказав, що вибух стався приблизно об 11.40.

О.Щербатов підтвердив, що є що постраждалі – пасажири трамвая №1, який у момент вибуху від'їжджав від зупинки в напрямку до центра Дніпропетровська. За його словами, постраждали 3-5 людей.

Також стало відомо, що кілька хвилин тому стався ще один вибух - у районі залізничного вокзалу.

Центральний проспект Дніпропетровська перекрито для руху транспорту.

***

Захарченко терміново вилітає до Дніпропетровська, де сталися вибухи

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко терміново вилітає до Дніпропетровська, де сьогодні сталася серія вибухів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Кабміні.

"Я зараз вилітаю на місце події з тим, щоб розібратися з ситуацією, я приїду на місці розберуся", - сказав В.Захарченко.

Начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник заявив УНІАН, що МВС направило до Дніпропетровська слідчо-оперативну групу для розслідування причин і обставин вибухів.