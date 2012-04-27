Дні, коли в Києві проходитимуть матчі Євро-2012, планують зробити вихідними

На сьогоднішній день розглядається питання про те, щоб три робочі дні, в які в Києві проходитимуть матчі Євро-2012, зробити вихідними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного управління транспорту КМДА Іван Шпильовий.

«Ми звернулись, наше Національне агентство звернулось до Кабінету міністрів України з проханням, щоб розглянули можливість перенести робочі дні в дні проведення матчів, щоб вони були в Києві неробочими з подальшим відпрацюванням у вихідні. У нас три дні робочі, два – вихідні…», - сказав М.Шпильовий.

Він зазначив, що, «між іншим, Чемпіонат Європи з футболу – це і свято, в тому числі для киян. І їм зручно буде подивитися і відпочити відповідно у дні матчів». Крім того, за його поясненням, оголошення трьох днів вихідними створить більш зручні умови для тих, хто знаходиться у «транспортному периметрі», де будуть деякі обмеження в частині проїзду, а також забезпечить більшу безпеку вболівальникам, які будуть пересуватися вулицями міста.

Довідка УНІАН. У Києві матчі Євро-2012 відбудуться 11, 15, 19 та 23 червня, а також 1 липня (фінал).