У центрі Дніпропетровська - чотири вибухи. Постраждали 29 осіб, 26 із них - госпіталізовано

У Дніпропетровську на даний момент сталися чотири вибухи невідомих пристроїв. За попередніми даними, постраждали 27 осіб. 25 із них - госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Наразі кореспондент УНІАН, як і всі журналісти, перебуває біля місця третього вибуху, який стався 15 хвилин тому на центральній алеї проспекту Карла Маркса в районі входу до Парку культури та відпочинку. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

О 12.20 другий вибух стався також на перехресті проспекту Карла Маркса і вулиці Столярова навпроти кінотеатру «Панорама». Вибуховий пристрій спрацював в урні. За словами О.Щербатова, вибухнув пакет, кинутий в урну. Внаслідок цього вибуху постраждали троє людей, які сиділи поряд на лавці біля Пам'ятника закоханим. За словами О.Щербатова, одна людина одержала легкі тілесні ушкодження і від медичної допомоги відмовилася.

Як повідомило УНІАН неперевірене джерело, сьогодні до міліції зателефонував невідомий і повідомив про те, що сьогодні в Дніпропетровську буде здійснено 9 вибухів. Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, О.Щербатов заявив, що у нього немає такої інформації.

Четвертий вибух стався приблизно о 12.45 також на зупинці трамвая №1 на вулиці Сєрова.

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Співробітники Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки зараз розбираються з ситуацією, що виникла в Дніпропетровську, у місті забезпечується безпека громадян у громадських місцях.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук’яненко.

«Спільні оперативно-слідчі групи МВС та СБУ вже розпочали роботу на місцях подій. Служби МНС забезпечують роботи згідно з регламентам», - сказав В.Лук’яненко.

Він відзначив, що в першу чергу виконуються завдання із забезпечення безпеки людей.

«В першу чергу забезпечується безпека людей у публічних місцях. Це головне завдання на даний момент співробітників МВС і МНС», - сказав він.

В.Лук’яненко відзначив, що за наслідками роботи силових відомств уряд ухвалюватиме відповідне рішення.

Він не виключив, що у разі потреби урядом буде створена спеціальна комісія з розслідування ситуації в Дніпропетровську.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурором Дніпропетровської області порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 КК України (терористичний акт), про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

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Міністр юстиції України Олександр Лавринович не бачить підстав для запровадження надзвичайного стану в Україні у зв’язку з вибухами у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я думаю, що відповідно до закону України сьогодні ще немає таких підстав, щоб говорити про надзвичайний стан», - сказав О.Лавринович.

При цьому він наголосив, що згідно з законодавством введення надзвичайного стану можливе тільки на території усієї держави, а не в окремому регіоні.

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У Дніпропетровську створено оперативний штаб за участю співробітників прокуратури, СБУ, МВД і МНС України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

У прес-службі також підтвердили, що за фактами вибухів, які сталися у Дніпропетровську, порушено кримінальну справу за ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Для організації досудового слідства кримінальну справу направлено до управління СБУ в Дніпропетровській області.

Вживаються всі необхідні оперативно-слідчі дії для встановлення та затримання винних осіб.

„За останніми даними до медичних закладів звернулися та були доставлені 25 осіб з ушкодженнями різного ступеню тяжкості”, - наголошується у повідомленні прокуратури.

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Затримано перших підозрюваних в організації вибухів у центрі Дніпропетровська.

Про це інформаційному агентству «МІСТ-ДНІПРО» повідомило джерело в ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

«Спрацьовано дуже професійно, у вибухівці багато металевої речовини» - зазначили в міліції.

Повідомляється також, що наразі рух по проспекту Карла Маркса перекрито.

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Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що вибухи в Дніпропетровську організовано з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Про це він написав у ході спілкування з користувачами Facebook.

«Вигідно тим силам, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в країні, які діють за принципом "чим гірше, тим краще", чим гірше простим людям від цієї ситуації, тим більше можна звинувачувати діючу владу й одержувати на цьому якісь дивіденди», - написав М.Азаров.

Він зазначив, що цим силам не подобається, що вся країна нарешті стала виходити з кризи, що підвищуються розміри пенсій, зарплат, стабільні ціни на продукти харчування, будуються підприємства тощо.

«Їм треба зробити все, щоб життя в країні стало тривожним, щоб у країні був хаос і безлад, який ми з вами бачили кілька років тому. Але вони глибоко помиляються. Ми не допустимо ніякої дезорганізації, і країна буде й надалі стабільно розвиватися, а покращення соціального захисту людей у нас стояло й стоятиме на першому місці», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, постраждали 29 людей.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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У результаті вибухів у Дніпропетровську постраждало 29 людей. 26 із них госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Зокрема, 11 постраждалих перебувають в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, 9 – в обласній дитячій клінічній лікарні, по одному постраждалому госпіталізовано в 5 різних лікарень Дніпропетровська.

5 госпіталізованих перебувають в тяжкому стані, 12 – в стані середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) впевнені у безпечному проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, незважаючи на сьогоднішні вибухи у Дніпропетровську.

Про це йдеться у заяві УЄФА, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

У заяві вказується, що УЄФА відомо про вибухи, які сьогодні пролунали у Дніпропетровську, й він чекає на результати розслідування цього випадку українською владою.

“Думками ми перебуваємо разом із постраждалими та бажаємо їм швидкого й повного одужання”, – заявили у футбольному союзі.

Разом з тим, йдеться у заяві, “ці події не змінюють упевненості Союзу європейських футбольних асоціацій в тому, що заходи безпеки, розроблені владою до ЄВРО-2012, гарантують спокійне й успішне проведення турніру”.

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До охорони громадського порядку у Дніпропетровську залучені співробітники внутрішніх військ МВС, а також групи кінологів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

За словами міністра, він привіз з собою до Дніпропетровська додаткову групу спеціалістів-вибухотехніків та експертів, щоб вони зробили висновки про характер вибухів.

В.Захарченко повідомив, всі урни для сміття в радіусі одного кілометра від місць чотирьох вибухів обстежені, наявні в них предмети вилучені для експертизи. Міністр зазначив, що зловмисники професійно підкладали вибухові пристрої в урни, як детонатор спрацьовувала арматура, з якої виготовлені урни. За словами В.Захарченка, вибухові пристрої приводились в дію дистанційно за допомогою радіо або в інший спосіб.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр внутрішніх справ заявив, що жодних попередніх повідомлень про сьогоднішні вибухи правоохоронні органи не отримували.

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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка звернувся до жителів Дніпропетровська з розумінням ставитися до посиленого режиму охорони правопорядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка заявив на брифінгу в прокуратурі Дніпропетровської області. За його словами, громадяни мають бути готовими до того, що патрулі попросять їх показати особисті речі, які викликають підозру.

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Служба безпеки України розглядає одну з версій щодо сьогоднішніх терористичних актів у Дніпропетровську у зв’язку з вибухом, який стався у місті 16 листопада минулого року біля будівлі Центрального універмагу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпропетровську заявив голова СБУ Ігор Калінін.

«16 листопада о 12 годині ночі стався вибух в одній з урн, розташованій в центрі Дніпропетровська, в результаті якого загинув молодий чоловік. За дотичними ознаками ми розглядаємо версію про ідентичність цього вибуху із сьогоднішніми», - сказав І.Калінін.

За словами голови СБУ, слідство у справі щодо вибуху 16 листопада продовжується, але виникли складнощі, оскільки через високу температуру в епіцентрі вибуху були знищені речові докази, жодних відбитків пальців або матеріалу, з якого можна було отримати ДНК зловмисника, не залишилося - все було знищено.

За словами І.Калініна, картина минулорічного злочину встановлена, але виконавець його не встановлений.

«Якщо він перебуває на території України, ми його знайдемо», - запевнив І.Калінін.

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Президент України Віктор Янукович видав доручення щодо вжиття заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки в Дніпропетровську.

Текст документу розміщено на офіційному сайті Президента.

Зокрема, генеральному прокурору Віктору Пшонці, голові СБУ Ігорю Калініну та міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку Президент пропонує терміново вжити вичерпних заходів щодо встановлення у найкоротші строки осіб, винних у вчиненні злочинів, пов'язаних із вибухами 27 квітня Дніпропетровську, притягнення їх до кримінальної відповідальності відповідно до закону, для чого, зокрема, створити на чолі з генеральним прокурором України координаційний штаб для розслідування з виїздом на місце злочинів.

Доповісти про виконання цього доручення правоохоронці мають до 4 травня ц.р.

У свою чергу, прем’єр-міністр Микола Азаров, міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова та голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул мають ужити вичерпних заходів щодо надання необхідної медичної допомоги постраждалим внаслідок вибухів громадянам, подолання наслідків вибухів, стабілізації ситуації, забезпечення громадського порядку в Дніпропетровську та особистої безпеки його жителів, а також безперебійної роботи систем життєзабезпечення населення.

Крім того, І.Калініну та В.Захарченку доручено вжити невідкладних скоординованих заходів, спрямованих на попередження та запобігання будь-яким проявам злочинних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в місті Дніпропетровську і доповісти з цього приводу до 1 травня ц.р.

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У результаті вибухів у Дніпропетровську з п'ятниці, 27 квітня, запорізька міліція перейшла на посилений варіант служби.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області.

«Співробітниками правоохоронних органів буде організовано цілодобове патрулювання населених пунктів Запорізької області. Особлива увага надається місцям масового перебування людей», - повідомили в міліції.

До несення служби також залучені військовослужбовці внутрішніх військ МВС.

Також регіональна міліція звернулася до керівників місцевих підприємств з проханням посилити охорону на своїх об'єктах і прилеглих територіях. І за наявності відеоспостереження на об'єктах забезпечити його цілодобову роботу.

Керівництво главку міліції Запорізької області звернулося до жителів Запоріжжя з проханням звертати увагу на підозрілі предмети на вулицях і у разі їх виявлення терміново дзвонити у міліцію.

У ГУ МВС України регіону підкреслили, що ситуація в Запорізькій області перебуває під контролем.

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У Донецькій області у зв'язку з подіями в м. Дніпропетровську міліцію переведено на посилений варіант несення служби.

Про це повідомили УНІАН у Відділі із зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що окрім щодня задіяних для охорони громадського порядку патрулів на вулиці міст регіону вийдуть додаткові наряди правоохоронців. Основна увага приділятиметься забезпеченню безпеки громадян і оперативному реагуванню на їх заяви і повідомлення.

Міліція висловила сподівання на пильність громадян і звернулася до населення області з проханням у разі виявлення якихось підозрілих предметів - негайно телефонувати за номером 102.

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У Луганській області через вибухи в Дніпропетровську міліція підсилила охорону громадського порядку в місцях масового скупчення громадян.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, в усіх органах внутрішніх справ області проведено додаткові інструктажі особового складу, що несе службу з охорони громадського порядку.

Всі співробітники міліції орієнтовані на встановлення й виявлення безгоспних предметів, особливо в громадських місцях.

Ухвалено рішення про виставляння додаткової кількості нарядів співробітників міліції з охорони громадського порядку, особливо в місцях масового скупчення громадян.

Створено додаткові групи експертів-криміналістів із метою швидкого реагування й дослідження виявлених підозрілих предметів.

Переведено на посилений режим роботи всі чергові частини органів внутрішніх справ області.

Правоохоронці звертаються до жителів Луганська й області з проханням бути уважними й пильними, звертати увагу на підозрілі безгоспні предмети й, у разі їх виявлення, відразу ж повідомляти про це в міліцію.