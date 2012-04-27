У центрі Дніпропетровська - 4 вибухи. Постраждали 27 осіб, 25 із них - госпіталізовано
За попередніми даними, внаслідок 4-х вибухів у Дніпропетровську постраждали 27 осіб. 25 із них - госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
Наразі кореспондент УНІАН, як і всі журналісти, перебуває біля місця третього вибуху, який стався 15 хвилин тому на центральній алеї проспекту Карла Маркса в районі входу до Парку культури та відпочинку. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
О 12.20 другий вибух стався також на перехресті проспекту Карла Маркса і вулиці Столярова навпроти кінотеатру «Панорама». Вибуховий пристрій спрацював в урні. За словами О.Щербатова, вибухнув пакет, кинутий в урну. Внаслідок цього вибуху постраждали троє людей, які сиділи поряд на лавці біля Пам'ятника закоханим. За словами О.Щербатова, одна людина одержала легкі тілесні ушкодження і від медичної допомоги відмовилася.
Як повідомило УНІАН неперевірене джерело, сьогодні до міліції зателефонував невідомий і повідомив про те, що сьогодні в Дніпропетровську буде здійснено 9 вибухів. Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, О.Щербатов заявив, що у нього немає такої інформації.
Четвертий вибух стався приблизно о 12.45 також на зупинці трамвая №1 на вулиці Сєрова.
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До Дніпропетровська у зв’язку з вибухами відбув заступник генпрокурор Войцишен
У зв’язку з сьогоднішніми вибухами в Дніпропетровську до цього міста разом із міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком вилетів заступник генерального прокурора України Віктор Войцишен, працівники центрального апарату Генпрокуратури та СБУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську сталося чотири вибухи невстановлених предметів, постраждало 9 осіб.
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