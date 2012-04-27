Від Януковича вимагають ветувати новий КПК через порушення процедури ухвалення

Громадянський рух "ЧЕСНО" направив Президентові Україні Віктору Януковичу звернення з вимогою ветувати нову редакцію Кримінально-процесуального кодексу (КПК) через порушення конституційної процедури ухвалення цього закону.

Про це директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Звернення буде направлено Президенту Януковичу, який є гарантом дотримання Конституції", - сказала В.Сюмар.

У свою чергу, журналіст інтернет-видання "Українська правда" Сергій Лещенко підкреслив, що своїм зверненням до Президента учасники руху намагаються звернути увагу на систематичне порушення норм Конституції, які дозволяють собі народні депутати, коли не голосують особисто.

"Нас турбує форма ухвалення цього закону. Ідея акції - створити атмосферу повного несприйняття суспільством та журналістами неособистого голосування депутатів під час ухвалення законів", - пояснив він.

Юрист Дмитро Котляр додав, що разом зі зверненням В.Януковичу будуть передані докази порушень процедури ухвалення КПК та законодавча ініціатива щодо запровадження персональної відповідальності кожного депутата у разі неособистої участі у голосуванні.

"Крім того, факти неособистого голосування можна встановити навіть шляхом аналізу сайту Верховної Ради, якщо порівняти дані письмової реєстрації з даними результатів електронного голосування. Так, в цілому законопроект підтримали 272 депутати, згідно з електронним голосуванням. При цьому на вечірньому засіданні, коли почався розгляд, зареєструвалося 152 народних депутати з фракцій більшості та позафракційних", - додав він.

За словами Д.Котляра, з юридичної точки зору Президент України може заветувати КПК або підписати його та в подальшому звернутися з поданням до Конституційного Суду щодо визнання закону неконституційним через порушення процедури його ухвалення, а також внести на розгляд парламенту проект закону щодо запровадження персональної відповідальності депутатів у разі неособистого голосування.

"Це перша акція громадянського руху "ЧЕСНО". У подальшому ми будемо перевіряти депутатів і майбутніх кандидатів на відповідність шести критеріям, які розробила громадськість. І першим таким критерієм ми визнали неперсональне голосування. Далі ми плануємо створити таку базу порушників Конституції", - повідомила активістка руху "ЧЕСНО" Ганна Грабарська та закликала всіх журналістів приєднатися до цієї кампанії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс України в ніч на 13 квітня 2012 р.

Парламент розглядав у другому читанні КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Однак якщо 10 та 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке розпочалося о 10.00 12 квітня, завершилося лише 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Близько 23.00 12 квітня депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу парламенту, оскільки парламент не враховував пропозиції до проекту КПК від опозиційних фракцій.

Перед цим член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко повідомив, що, за підрахунками опозиції, у сесійній залі на той момент перебувало лише 56 депутатів від фракцій більшості. Він заявив, що опозиція звертатиметься до суду, оскільки Верховна Рада ухвалює важливі закони, незважаючи на відсутність необхідної кількості депутатів в сесійній залі.

У свою чергу, голова парламенту Володимир Литвин стверджує, що під час ухвалення нового КПК не було «жодного порушення Регламенту» Верховної Ради України.

А лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не бачить жодного порушення в тому, що один депутат голосував за 4-5 своїх колег сьогодні вночі при ухваленні нового Кримінального процесуального кодексу.

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