Visa і «ПриватБанк» презентували освітню комп'ютерну гру «Фінансовий футбол»

«ПриватБанк» і компанія Visa, офіційний партнер ФІФА, представили в Україні нову освітню комп'ютерну гру «Фінансовий футбол».

Згідно з інформаційними матеріалами, розданими сьогодні на прес-конференції, присвяченій презентації гри, гра «Фінансовий футбол» є частиною глобальної ініціативи Visa з підвищення фінансової грамотності молоді у всьому світі. Партнером з просування проекту в Україні виступив Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.

Гра дає можливість визначити рівень знань гравця у галузі управління особистими фінансами в міру того, як він просувається до воріт супротивника, щоб забити гол. Учасники гри відповідають на запитання, вибираючи правильний із декількох варіантів відповідей. Серед тем питань: управління особистим бюджетом, грамотне користування кредитом та іншими банківськими послугами.

«У сучасному світі, що пропонує розмаїття фінансових послуг і продуктів, дуже важливо вміти грамотно управляти особистим бюджетом, правильно витрачати і зберігати свої кошти, а також розумно інвестувати. Ми вважаємо, що формування відповідального ставлення до особистих фінансів є запорукою фінансового благополуччя молодого покоління українців. «Фінансовий футбол» є частиною глобальної програми з підвищення фінансової грамотності серед молоді, яку Visa як один із лідерів індустрії безготівкових платежів реалізує у 20 країнах світу», – відзначила керівник офісу Visa в Україні Світлана Георбелідзе.

Своєю чергою голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет відзначив, що банкформування фінансово успішного суспільства – це одне з головних завдань соціально відповідального бізнесу. «ПриватБанк» проводить планомірну роботу у сфері економічної освіти молоді. «За підтримки Visa ми створили і розвиваємо в Україні проект «ЮніорБанк» – соціальну освітню ініціативу, спрямовану на підвищення якості фінансових знань молоді. Програма об'єднує 350 000 школярів, а разом із батьками це майже мільйон клієнтів «ПриватБанку», яких залучено у навчальний процес в Україні, Росії, Грузії та Латвії», – повідомив О.Дубілет. – Сьогодні ми радо приєднуємося до глобальної ініціативи Visa, що дозволить нам розширити нашу освітню платформу. Протягом цього року ми подаруємо диски з «Фінансовим футболом» більш як 5000 шкіл-партнерів по всій країні».

Довідка УНІАН. Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує доступ власникам карток, торгово-сервісним підприємствам, фінансовим та урядовим установам у більш ніж 200 країнах світу до швидкої, безпечної і надійної мережі електронних платежів.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«ПриватБанк» у 2011 р. одержав чистий прибуток 1,426 млрд грн.

Станом на 1 січня 2012 року Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіли по 33,75% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.