Лавринович: підстав для надзвичайного стану у зв’язку з вибухами у Дніпропетровську немає

Міністр юстиції України Олександр Лавринович не бачить підстав для запровадження надзвичайного стану в Україні у зв’язку з вибухами у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я думаю, що відповідно до закону України сьогодні ще немає таких підстав, щоб говорити про надзвичайний стан», - сказав О.Лавринович.

При цьому він наголосив, що згідно з законодавством введення надзвичайного стану можливе тільки на території усієї держави, а не в окремому регіоні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, в результаті 4-х вибухів у громадських місцях Дніпропетровська постраждало 27 людей.