ВР у зв'язку з вибухами в Дніпропетровську сьогодні проведе позачергове засідання

Сьогодні о 16 годині відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби ВР Вікторія Шведова.

Вона зазначила, що сьогодні на пропозицію трьох фракцій – ПР, КПУ та Народної партії, а також групи «Реформи за майбутнє», було скликано засідання погоджувальної ради, на якому лідери цих фракцій і групи запропонували провести сьогодні позачергове засідання ВР, на якому заслухати інформацію силових відомств у зв’язку з подіями у Дніпропетровську, зокрема, які заходи здійснюються для захисту населення.

За її словами, «ці фракції запропонували розглянути й інші нагальні питання, які парламент мав розглянути на нинішньому пленарному тижні». В.Шведова повідомила, що на погоджувальній раді цю пропозицію не підтримали представники опозиції. Але на погоджувальній раді прийнято рішення про проведення сьогодні позачергового засідання парламенту.