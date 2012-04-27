Азаров: вибухи у Дніпропетровську організовані з метою дестабілізації ситуації в Україні

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що вибухи в Дніпропетровську організовано з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Про це він написав у ході спілкування з користувачами Facebook.

«Вигідно тим силам, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в країні, які діють за принципом "чим гірше, тим краще", чим гірше простим людям від цієї ситуації, тим більше можна звинувачувати діючу владу й одержувати на цьому якісь дивіденди», - написав М.Азаров.

Він зазначив, що цим силам не подобається, що вся країна нарешті стала виходити з кризи, що підвищуються розміри пенсій, зарплат, стабільні ціни на продукти харчування, будуються підприємства тощо.

«Їм треба зробити все, щоб життя в країні стало тривожним, щоб у країні був хаос і безлад, який ми з вами бачили кілька років тому. Але вони глибоко помиляються. Ми не допустимо ніякої дезорганізації, і країна буде й надалі стабільно розвиватися, а покращення соціального захисту людей у нас стояло й стоятиме на першому місці», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, постраждали 29 людей.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).