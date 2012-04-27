ТОП-10 (27 квітня)

У центрі Дніпропетровська - 4 вибухи. Постраждали 29 осіб, 26 із них - госпіталізовано

Дефіцит платіжного балансу в I кварталі становив 569 млн дол.

Азаров звинуватив чиновників у бездіяльності та некомпетентності

«ПриватБанк» у I кварталі скоротив прибуток на 37% - до 272 млн. грн

Україна експортувала 17,4 млн тонн зерна, в планах – ще 8,5 млн тонн

Кабмін схвалив програму "Доступне житло" із кредитами під 3% річних

Мінекономрозвитку пропонує створити експортне агентство для просування українських товарів

Податківці завершили обшуки в інтернет-магазині Rozetka.ua

Україна в першому кварталі скоротила транзит нафти на 14%

Азаров: вибухи у Дніпропетровську організовані з метою дестабілізації ситуації в Україні

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У центрі Дніпропетровська - 4 вибухи. Постраждали 29 осіб, 26 із них - госпіталізовано

У результаті вибухів у Дніпропетровську постраждало 29 людей. 26 із них госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Зокрема, 11 постраждалих перебувають в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, 9 – в обласній дитячій клінічній лікарні, по одному постраждалому госпіталізовано в 5 різних лікарень Дніпропетровська.

5 госпіталізованих перебувають в тяжкому стані, 12 – в стані середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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Дефіцит платіжного балансу в I кварталі становив 569 млн дол.

Дефіцит платіжного балансу України в січні-березні 2012 року становив 569 млн дол. порівняно з профіцитом 1,113 млрд дол. за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Зокрема позитивне сальдо платіжного балансу в березні п.р. становило 375 млн дол., порівняно з дефіцитом 55 млн дол. роком раніше.

«Поліпшення стану платіжного балансу насамперед пов'язано із скороченням дефіциту поточного рахунку - до 313 млн дол. у березні (порівняно з 1,3 млрд дол. у лютому). Це було зумовлено зниженням дефіциту торгівлі товарами (до 893 млн дол. порівняно з 1,8 млрд дол. у лютому) і отриманням значних дивідендів від прямих іноземних інвестицій за кордон. Загалом дефіцит поточного рахунку в I кварталі був досить низьким — 1,2 млрд дол. (з урахуванням сезонності - найнижче значення з другого півріччя 2010 року)», - сказано в повідомленні.

У Нацбанку констатують, що низький попит, зокрема в Євросоюзі і на Близькому Сході внаслідок припинення реалізації ряду інвестиційних проектів, зумовив зменшення вартісних обсягів експорту металургійної продукції на 17,2% порівняно з березнем минулого року. При цьому продовжує збільшуватися високими темпами експорт зернових і прискорилося збільшення експорту продукції хімічної промисловості.

Скорочення обсягів імпорту сталося внаслідок істотного скорочення імпорту природного газу (на 30,4%). У цілому в I кварталі вартісні обсяги імпорту природного газу становили лише 3,6 млрд дол., що на 23,6% менше, ніж минулого року (при збільшенні середньої ціни на 59% фізичні обсяги закупівель скоротилися більш як удвічі). Високими темпами збільшується імпорт продукції машинобудування.

У березні чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 688 млн дол., за перший квартал - 640 млн дол.

Приплив прямих іноземних інвестицій до України в березні був на рівні 508 млн дол. (у лютому - 840 млн дол.). Чистий приплив прямих інвестицій в цілому за I квартал 2012 року становив 1,4 млрд дол. (з них - 127 млн дол. у березні), що в 1,6 разу більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Сальдо за кредитами і облігаціями в березні було негативним на рівні 132 млн дол. Чистий приплив залучення реальним сектором становив - 389 млн дол., при цьому банківський сектор скорочував зовнішню заборгованість (на 476 млн дол.).

Продовжилося скорочення приросту готівкової валюти поза банками - до 623 млн дол., порівняно з 816 млн дол. у лютому. Загалом за I квартал 2012 року приріст готівкової валюти поза банками становив 2 млрд дол.

У березні обсяг резервних активів збільшився до 31,1 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,4 місяця.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.)

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Азаров звинуватив чиновників у бездіяльності та некомпетентності

Прем’єр-міністр України Микола Азаров звинуватив чиновників у бездіяльності та некомпетентності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні розширене засідання Кабінету міністрів.

«Вкрай турбує і не влаштовує, що багато проблем, які ми бачимо і на центральному, і на місцевому рівнях, сформувалися або внаслідок бездіяльності посадових осіб, або через те, що їх дії були некомпетентні, або через саботаж урядових рішень. Такого стану речей я не сприймаю і, безумовно, терпіти не буду», - сказав М.Азаров.

Для прикладу він навів той факт, що, за словами прем’єра, «революційне спрощення» дозвільних процедур у будівельній галузі наштовхнулось на небажання місцевих чиновників позбутися «ручного регулювання». Глава уряду зазначив, що досі не затверджено плани зонування територій та генеральні плани міст.

«Це дозволяє місцевим “панам” видавати чи не видавати дозволи на будівництво об’єктів на власний розсуд. Нагадую, що з 2013 року набирає чинності норма, за якої забороняється виділення земельних ділянок під будівництво за відсутності генпланів», - підкреслив М.Азаров.

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«ПриватБанк» у I кварталі скоротив прибуток на 37% - до 272 млн. грн

Чистий прибуток «ПриватБанку» за підсумками січня-березня 2012 року становить 272 млн. грн, що на 37% менше за показник аналогічного періоду 2011 року, сказано у повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, з початку 2012 року активи банку зменшилися на 7,8% і на 1 квітня становили 133,8 млрд грн. Кредитний портфель корпоративних клієнтів на кінець березня поточного року становив 99,8 млрд грн, капітал – 17 млрд грн.

Також повідомляється, що обсяг залучених банком депозитів громадян на 1 квітня 2012 року сягнув 61,5 млрд грн, портфель споживчих кредитів банку становить 24 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«ПриватБанк» у 2011 р. одержав чистий прибуток 1,426 млрд грн.

Станом на 1 січня 2012 року Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіли по 33,75% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

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Україна експортувала 17,4 млн тонн зерна, в планах – ще 8,5 млн тонн

Обсяг експортованого Україною зерна з початку цього маркетингового року (МР, 1 липня 2011 - 30 червня 2012 рр.) вже склав 17,4 млн тонн, при цьому до кінця МР планується експорт ще близько 8,5 млн тонн.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк газеті «Урядовий кур’єр» від 27 квітня ц.р.

«З початку маркетингового року фактично проекспортовано 17,4 млн тонн. Зокрема, пшениці - 4,3 млн тонн (продовольчої - 2,4 млн), ячменю - 2,3 млн і кукурудзи - 10,6 млн. Згідно з балансом, можливості експорту до кінця МР оцінюються в 8,5 млн тонн», - зазначив міністр.

За його словами, перехідні запаси зернових на початок нового МР, залежно від темпів їх експорту до кінця поточного року, можуть скласти до 11 млн тонн. Міністр вважає, що такі обсяги перехідних запасів зумовлять збереження цінової ситуації й на ринку зернових, й на ринку хліба та хлібопродуктів.

За оцінками Мінагропроду, за прогнозами, урожай у 2012 році може скласти 45-50 млн тонн. Таким чином, пропозицію зернових у наступному МР можна прогнозувати в межах від 54 до 61 млн тонн. А при потребі внутрішнього споживання в 2012/2013 МР - 27,6 млн тонн, кінцеві запаси зерна в 2012/2013 МР знизяться до традиційних 6 млн тонн.

Прогнозовані обсяги експорту зернових культур у 2012/2013 році оцінюються в обсягах від 20-25 млн тонн. Із зазначених можливих обсягів експорту пшениця може складати від 6-10 млн тонн, кукурудза - 11,5-12,5 млн тонн, ячмінь - 3,7 млн тонн.

«Тому, наступний зерновий рік буде вельми непростим - прогнозовані обсяги експорту вимагають координації роботи й мобілізації ресурсів усіх ланок просування зерна від виробника до зовнішніх споживачів», - резюмував М.Присяжнюк.

Міністр зазначив, що в умовах збільшення врожаю зернових однією з важливих проблем є зберігання зібраного врожаю. Обсяг нині діючих сертифікованих елеваторів становить близько 32 млн тонн, а існує необхідність у будівництві ще 30 млн тонн додаткових площ. Отже, необхідно додатково спорудити 200 лінійних і 2 портових елеватора.

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Кабмін схвалив програму "Доступне житло" із кредитами під 3% річних

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому розширеному засіданні схвалив програму "Доступне житло", яка передбачає видачу кредитів на житло під 3% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

Основна суть програми, написав М.Азаров, у тому, що вона буде реалізована при повному державному супроводі.

«Насамперед йдеться про забезпечення тих людей, які стоять на черзі і мають порівняно невеликі доходи. Таким людям видаватиметься на 10-15 років кредит під дуже низький відсоток - 3% річних. Різницю компенсуватиме держава», - написав М.Азаров.

Він повідомив, що відділення "Ощадбанку" повинно буде укласти договір з таким громадянином, відкрити йому кредит, який він направить у будівельні організації для придбання квартири.

«В основному будуть підібрані недобудовані будинки для реалізації цієї програми, в яких певна частина квартир не реалізована. Таким чином, у будівельників з'являться кошти, необхідні для завершення будівництва і здачі будинку в експлуатацію», - написав М.Азаров.

Він також повідомив, що до кінця року 35 тис. сімей зможуть одержати за цією програмою житло.

«Ми назвали це "програмою мінімум". Наступного року вже реалізовуватиметься "програма максимум", яка включає розгортання в країні домобудівних комбінатів, які працюватимуть за сучасними технологіями і будуть здатні зводити житлові будинки за 6-8 місяців за вартістю, доступною для наших людей. Під цю програму в містах та інших населених пунктах виділятимуться майданчики, максимально підготовлені за своїм інженерним забезпеченням», - написав М.Азаров.

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Мінекономрозвитку пропонує створити експортне агентство для просування українських товарів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціює створення експортного агентства для просування українських товарів на зовнішні ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

При цьому він зазначив, що форму, за якою працюватиме ця структура, повинен визначити уряд.

«В цьому випадку уряд повинен визначитися, як він бачить форму організації цієї структури. Ми сьогодні задекларували необхідність створення такої інституції», - сказав міністр.

П.Порошенко наголосив, що рішення про створення експортного агентства повинно бути ухвалено на законодавчому рівні.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» (№ 9373).

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Податківці завершили обшуки в інтернет-магазині Rozetka.ua

Податківці завершили обшуки в офісах і на складах ТОВ «Розетка».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби в м. Київ.

Водночас слідчі дії продовжуються. Податківці поки що не підтверджують і не спростовують інформацію щодо того, чи буде врегульовано питання відшкодування завданих державі збитків у досудовому порядку.

Нагадаємо, проти директора ТОВ «Розетка» було порушено кримінальну справа у квітні 2012 року на підставі матеріалів позапланових перевірок наприкінці жовтня 2011 року і наприкінці березня 2012 року. Компанію звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн грн. Проте українське законодавство передбачає можливість зняття кримінальної відповідальності з особи, яка сплатила відповідні податки і штрафи до висунення обвинувачення в суді.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня робота Rozetka.ua була припинена у зв'язку з діями податкової інспекції. Згодом робота сайту була відновлена в обмеженому режимі. На складах і в офісах компанії було проведено 6 обшуків.

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Україна в першому кварталі скоротила транзит нафти на 14%

Транзит нафти до країн Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-березні 2012 року становив 4,051 млн. тонн, що на 13,8%, або на 0,650 млн. тонн, менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У повідомленні наголошується, що в березні транзит до країн Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) становив 1,364 млн. тонн нафти, що на 0,8% менше, ніж за березень 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти через нафтопровідну систему України скоротилося на 11,6%, або на 3,607 млн. тонн, у порівнянні з 2010 роком, до 27,536 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2011 році сстановив 17,771 млн. тонн нафти, що на 11,8%, або на 2,368 млн. тонн, менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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Азаров: вибухи у Дніпропетровську організовані з метою дестабілізації ситуації в Україні

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що вибухи в Дніпропетровську організовано з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Про це він написав у ході спілкування з користувачами Facebook.

«Вигідно тим силам, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в країні, які діють за принципом "чим гірше, тим краще", чим гірше простим людям від цієї ситуації, тим більше можна звинувачувати діючу владу й одержувати на цьому якісь дивіденди», - написав М.Азаров.

Він зазначив, що цим силам не подобається, що вся країна нарешті стала виходити з кризи, що підвищуються розміри пенсій, зарплат, стабільні ціни на продукти харчування, будуються підприємства тощо.

«Їм треба зробити все, щоб життя в країні стало тривожним, щоб у країні був хаос і безлад, який ми з вами бачили кілька років тому. Але вони глибоко помиляються. Ми не допустимо ніякої дезорганізації, і країна буде й надалі стабільно розвиватися, а покращення соціального захисту людей у нас стояло й стоятиме на першому місці», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, постраждали 29 людей.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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УНІАН