Анонс на 28 квітня

* Прес-конференція голови Держатомрегулювання України Олени Миколайчук на тему: "Результати партнерської перевірки "стрес-тестів" на АЕС України під егідою Групи Європейських регуляторів ENSREG".

* У рамках проведення заходів із святкування Дня охорони праці теруправління Держгірпромнагляду проведе прес-тур для журналістів у парк культури та відпочинку «Партизанська слава» м. Києва. Під час прес-туру буде продемонстровано процес огляду атракціону підвищеної небезпеки, журналісти будуть проінформовані про основні вимоги та правила експлуатації атракціонної техніки, про хід перевірок готовності атракціонів до весняно-літнього сезону. Мета заходу - попередження нещасних випадків під час дозвілля на атракціонах.

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