ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Азаров звалив провину за вибухи в Дніпропетровську на опозицію», в якому пише: прем'єр-міністр висловив співчуття всім жертвам вибухів у Дніпропетровську і звинуватив у трагедії всіх тих, кому не подобається, що "країна нарешті стала виходити з кризи "...

http://delo.ua/ukraine/azarov-vzvalil-vinu-za-vzryvy-v-dnepropetrovske-na-oppoziciju-177034/

***

Також «Діло» публікує матеріал «Укртатнафта» почала експорт вперше з січня 2011-го - джерело НПЗ», в якому пише: за даними джерела з Кременчуцького НПЗ, ПАТ "Укртатнафта" знову почала експорт нафтопродуктів. Зокрема, з 23 квітня компанія щодоби вантажить на залізничну станцію Одеса-Пересип близько 1,5 тис. т бензинів і близько 2 тис. т ДП...

http://delo.ua/business/ukrtatnafta-nachala-eksport-vpervye-s-janvarja-2011-go-istochnik-177036/

***

Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Конфліктами земля повниться» пише: Київрада позбавила Міністерство закордонних справ права розпоряджатися земельною ділянкою на Пейзажній алеї в Києві і розірвала договір оренди з однією із компаній, яка планувала будівництво на Андріївському узвозі. Проте депутати міськради заклали основу для нових скандалів у столиці. Вони дозволили проведення початкового етапу підготовки реконструкції Гостинного двору та облаштування в ньому торгово-офісного центру...

http://www.kommersant.ua/doc/1924106

***

Також «Комерсант-Україна» у публікації «Німці відступають» пише: президент Німеччини Йоахім Гаук відмовився прийняти запрошення приїхати до України для участі у зустрічі президентів країн Центральної Європи. Німецькі ЗМІ повідомили, що скасування візиту пов'язане зі стурбованістю уряду Німеччини умовами утримання в колонії екс-прем'єра Юлії Тимошенко. У свою чергу в МЗС України закликали не драматизувати ситуацію і заявили, що представники Німеччини від початку не збиралися брати участь у зустрічі глав держав...

http://www.kommersant.ua/doc/1924928

***

Видання «Сьогодні» у публікації «Українці винні банкам 7 мільярдів» пише: брати величезну кількість кредитів не заважають навіть високі процентні ставки...

http://www.segodnya.ua/news/14369832.html

***

Також «Сьогодні» у публікації «Дешева іпотека в Україні: кому дадуть, відсоток, щомісячний платіж» пише: кредити під 3% річних на економквартири влада обіцяє тим, у кого є на руках хоча б...

http://www.segodnya.ua/news/14370051.html

***

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Імпортні мита на автомобілі: кого вирішили захистити...» пише: ймовірність підвищення імпортного мита на легкові автомобілі, а, відповідно, і їх подорожчання велика як ніколи. Про це свідчать не лише висновки Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, а й той факт, що курирує процес прийняття рішення глава Мінекономрозвитку Петро Порошенко...

http://economics.unian.net/rus/detail/126442

***

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Мобільні телефони знову треба реєструвати» пише: в Росії відроджена обов'язкова реєстрація стільникових телефонів. Санкція за її відсутність - штраф або навіть конфіскація апарату. Це непорозуміння, незабаром ця норма буде скасована, запевняють учасники ринку і чиновники...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1695549/propiska_dlya_sotovyh

***

Також «Ведомости» у публікації «ВЕБ подвоїв виплати топ-менеджерам» пишуть: ВЕБ все менше заробляє і все більше витрачає на топ-менеджмент. В минулому році - майже 2 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1695545/udvoenie_veba

***

Видання «Известия» в публікації «Податківці зацікавилися паперовими архівами» пише: ФНС вирішила, що має право вилучати будь-які документи під час перевірки...

http://www.izvestia.ru/news/523162

(УНІАН)