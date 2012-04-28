СБУ не бачить політичної складової у вибухах в Дніпропетровську - Рокитський

Служба безпеки України не бачить політичної складової у вибухах в Дніпропетровську, заявив перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський в ефірі українського телеканалу "Інтер" у п'ятницю пізно увечері.

"Я думаю, немає політичної версії, тому що людські життя і каліцтва - вони не коштують ніякого політичного рішення", - цитує В.Рокитського РІА «Новости».

«Я сумніваюся, що якась політична сила може взяти участь в таких діях», - додав В.Рокитський.

У п'ятницю вдень в Дніпропетровську, за даними МНС і МВС України, проунали чотири вибухи в різних місцях, постраждали 29 осіб. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею "терористичний акт", правоохоронці посилили охорону міста і перевіряють громадські місця, залучено внутрішні війська. Також посилено охорону у всіх обласних центрах по Україні і в Києві. До 2 травня в Дніпропетровську заборонені масові заходи.

В.Рокитський відзначив, що поки ніхто не узяв на себе відповідальність за вибухи. "На сьогоднішній день ніхто відповідальності на себе не узяв", - сказав він.

В.Рокитський також заявив, що, на його думку, ніяких підстав для введення надзвичайного стану немає.