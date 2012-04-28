Нові тарифи на електроенергію для населення (з 01.05.2012)

У газеті «Урядовий кур`єр» (№78 від 28 квітня 2012 року) оприлюднено постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ), якими встановлюються тарифи на електроенергію для населення, що споживає понад 800 кВт/год. на місяць на рівні 42-54,72 коп. за кВт/год.

З 1 травня діятимуть такі тарифи на електричну енергію для населення (з ПДВ):

1. Для Міського населення:

За обсяг до 150 кВт×год на місяць За обсяг 150 – 800 кВт×год на місяць За обсяг понад 800 кВт×год на місяць 28,02 коп/кВт×год 36,48 коп/кВт×год 54,72 коп/кВт×год (без змін) (без змін) (+50 %)

2. Для Сільського населення:

За обсяг до 150 кВт×год на місяць За обсяг 150 – 800 кВт×год на місяць За обсяг понад 800 кВт×год на місяць 25,92 коп/кВт×год 33,72 коп/кВт×год 50,58 коп/кВт×год (без змін) (без змін) (+50 %)

3. Для Міського та Сільського населення з електроплитами:

За обсяг до 250 кВт×год на місяць За обсяг 250 – 800 кВт×год на місяць За обсяг понад 800 кВт×год на місяць 21,54 коп/кВт×год 28,02 коп/кВт×год 42,00 коп/кВт×год (без змін) (без змін) (+50 %)

4. Для Міського та Сільського населення з електроопалювальними установками, а також населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання:

з 1 травня по 30 вересня За обсяг до 250 кВт×год на місяць За обсяг 250 – 800 кВт×год на місяць За обсяг понад 800 кВт×год на місяць 21,54 коп/кВт×год 28,02 коп/кВт×год 42,00 коп/кВт×год (без змін) (без змін) (+50 %) з 1 жовтня по 30 квітня (опалювальний період) За обсяг до 1800 кВт×год на місяць За обсяг понад 1800 кВт×год на місяць 21,54 коп/кВт×год 42,00 коп/кВт×год (без змін) (+50 %)

З 1 травня діятимуть такі тарифи на електричну енергію для населення (з ПДВ):

1. Для Міського населення:

За обсяг до 150 кВт×год на місяць За обсяг 150 – 800 кВт×год на місяць За обсяг понад 800 кВт×год на місяць 28,02 коп/кВт×год 36,48 коп/кВт×год 54,72 коп/кВт×год (без змін) (без змін) (+50 %)

2. Для Сільського населення:

За обсяг до 150 кВт×год на місяць За обсяг 150 – 800 кВт×год на місяць За обсяг понад 800 кВт×год на місяць 25,92 коп/кВт×год 33,72 коп/кВт×год 50,58 коп/кВт×год (без змін) (без змін) (+50 %)

3. Для Міського та Сільського населення з електроплитами:

За обсяг до 250 кВт×год на місяць За обсяг 250 – 800 кВт×год на місяць За обсяг понад 800 кВт×год на місяць 21,54 коп/кВт×год 28,02 коп/кВт×год 42,00 коп/кВт×год (без змін) (без змін) (+50 %)

4. Для Міського та Сільського населення з електроопалювальними установками, а також населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання:

з 1 травня по 30 вересня За обсяг до 250 кВт×год на місяць За обсяг 250 – 800 кВт×год на місяць За обсяг понад 800 кВт×год на місяць 21,54 коп/кВт×год 28,02 коп/кВт×год 42,00 коп/кВт×год (без змін) (без змін) (+50 %) з 1 жовтня по 30 квітня (опалювальний період) За обсяг до 1800 кВт×год на місяць За обсяг понад 1800 кВт×год на місяць 21,54 коп/кВт×год 42,00 коп/кВт×год (без змін) (+50 %)

5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання тариф не змінюється та є найнижчим у відповідній категорії.

Як повідомляв УНІАН, за даними НКРЕ, кількість споживачів, які споживають понад 800 кВт/год. на місяць, становить 1,1% (200 тис. абонентів) від загальної кількості, проте вони споживають близько 9% (3,1 млрд кВт/год. на рік) від загального обсягу споживання електроенергії населенням.

Передбачається, що вказані зміни тарифів на електроенергію не поширюватимуться на 99% сімей.