Вибухи у Дніпропетровську: наслідки, розслідування, коментарі

Продовжуємо інформувати про наслідки вибухів в Дніпропетровську, які сталися 27 квітня.

Інформація на суботу, 28 квітня 2012 р. (оновлюється):

12.36. У Дніпропетровській лікарні працює телефон психологічної допомоги для тих, хто опинився в зоні вибуху

У Дніпропетровській міській лікарні №14 цілодобово працює телефон психологічної допомоги для тих, хто опинився в зоні вибуху.

Як повідомили УНІАН у комунальному закладі, цілодобово за номером 745-90-40 професійні психологи надають психологічну підтримку.

Люди, які опинилися в епіцентрі вибухів 27 квітня, а також усі, кому необхідна консультація психолога, можуть телефонувати за вказаним номером, зазначають у міській лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.

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12.19. Постраждалим у результаті вибухів у Дніпропетровську запропонують пройти курс реабілітації та оздоровлення в санаторіях

Усім постраждалим внаслідок вибухів у Дніпропетровську міська влада запропонує пройти курс реабілітації та оздоровлення в санаторіях і будинках відпочинку України.

Про це повідомив журналістам міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко, повідомили УНІАН в прес-службі Дніпропетровської міськради.

За даними прес-служби, на сьогодні в лікарнях перебуває 22 людини, які постраждали від вибухів 27 квітня, їхній стан медики оцінюють як задовільний. Більшість з них вже просять лікарів про амбулаторне лікування.

За повідомленням департаменту транспорту і зв'язку міськради, роботу трамваю №1, на маршруті якого сталися вибухи, поки відновлено частково, оскільки на проспекті Карла Маркса, від вулиці Леніна до вулиці Шмідта, проводяться оперативно-слідчі дії і ця частина центрального проспекту все ще перекрита.

Інший транспорт міста працює у звичному режимі, відзначають у департаменті.

Школи, дитячі садки й вищі навчальні заклади I-IV рівня акредитації також працюють у звичному режимі, відзначають в управлінні освіти й науки міської ради.

З 27 квітня по 2 травня в місті діє заборона на проведення масових акцій.

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11-02. Під час вибухів у Дніпропетровську постраждало 30 осіб - МОЗ

Під час вибухів у Дніпропетровську постраждало 30 осіб, з них 10 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, станом на сьогодні кількість постраждалих внаслідок 4 вибухів у Дніпропетровську становить 30 осіб, у тому числі 10 дітей.

Станом на 8.00 у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

МОЗ запевняє, що потерпілі отримують усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.

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10-33 Посилено охорону та оборону військових об’єктів у зв’язку із вибухами у Дніпропетровську

Т.в.о. міністра оборони України Дмитро Пляцук у зв’язку із надзвичайною подією у Дніпропетровську видав розпорядження вжити додаткових заходів з метою посилення охорони і оборони військових об’єктів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, на всіх без винятку військових об’єктах посилено режим охорони, у військових частинах, організаціях, установах, закладах і підприємствах Міністерства оборони посилено перепускний режим, вживаються додаткові заходи щодо збереження зброї, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин.

Особовий склад антитерористичних підрозділів приведений в готовність до виконання завдань за призначенням.

У Києві на базі Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України та у Дніпропетровську на базі зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України розгорнуто оперативні групи.

Командуванням 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ створено групу швидкого реагування з розмінування, організовано взаємодію з оперативними штабами та групами Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій.

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10-14 СБУ за фактами вибухів у Дніпропетровську порушила кримінальну справу за статею «теракт»

Дніпропетровськ. 28 квітня. УНІАН. Слідчими СБУ розслідується кримінальна справа, порушена прокуратурою Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу за фактами вибухів, що сталися у Дніпропетровську 27 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, відкрито гарячу телефонну лінію УСБУ.

«Громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо обставин вибухів та осіб, причетних до скоєння злочину, просимо повідомити УСБУ за телефонами: 056-744-85-19, 056-791-93-78, органи міліції за телефоном 102, або в інший зручний спосіб. Конфіденційність гарантовано», - наголошується у повідомленні.

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09-50 За минулу добу у Дніпропетровську надійшло два неправдивих повідомлення про замінування

Вчора о 16.45 до міліції Дніпропетровська по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що наступний вибух відбудеться в автобусі за маршрутом Дніпропетровськ - Павлоград.

Про це УНАН повідомили ВЗГ ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

В результаті оперативно-розшукових заходів був затриманий 18-річний хлопець, який зі свого мобільного телефона дзвонив до міліції, почувши про вибухи у Дніпропетровську, і зробив завідомо неправдиве повідомлення про замінування автобуса.

За цим фактом слідчим відділом міського управління міліції Дніпропетровська вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Також вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Того ж дня о 19.18 із невстановленого телефона до чергової частині Індустріального відділу Дніпропетровська подзвонив невідомий про начебто замінування Плацу культури металургів по вул. Косіора.

На той момент у палаці перебувало 30 осіб, яких негайно евакуювали на безпечну відстань.

Під час огляду приміщення працівниками вибухо-технічної служби управління МНС підозрілих і небезпечних вибухових предметів виявлено не було.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за вищезгаданою статтею. Міліція вживає заходів для встановлення та затримання зловмисника.

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09-05 У Дніпропетровську відкрито цілодобову «гарячу лінію» щодо вибухів

У прокуратурі Дніпропетровської області відкрито цілодобову «гарячу лінію», на яку жителі Дніпропетровська та області можуть звернутися з інформацією чи фактами, пов’язаними із вибухами, що сталися 27 квітня в обласному центрі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Телефони гарячої лінії: (056) 718-13-64 та 718-14-64.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив прокуратурі Дніпропетровської області створити зазначену «гарячу лінію» для отримання будь-якої інформації від громадян з метою розслідування терактів та затримання зловмисників.

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08-15 У лікарнях залишаються 22 особи, що постраждали внаслідок серії вибухів у Дніпропетровську - МНС

Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 22 особи, що постраждали внаслідок серії вибухів у Дніпропетровську.

Як повідомляє прес-служба МНС, з них троє - у важкому стані, у тому числі один підліток.

Як зауважили у міністерстві, 27 квітня у період з 11.50 до 13.02 у Дніпропетровську сталося 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 26 осіб (з них 11 підлітків 1994, 1995, 1998 р.н.), яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень міста.

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08-10 Янукович сьогодні здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області

Президент України Віктор Янукович сьогодні здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області. Про це повідомляє прес-служба Президента.

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14.30. Місцева влада виділить 2 млн грн винагороди тим, хто допоможе знайти організаторів вибухів у Дніпропетровську - Янукович

Президент України Віктор Янукович заявляє, що місцева влада виділить 2 млн грн винагороди тим, хто допоможе знайти організаторів вибухів у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Дніпропетровську, говорячи про підсумки засідання координаційної ради, створеної після вибухів 27 квітня.

«Ми добре розуміємо, що ми зобов’язані знайти злочинців у якнайкоротший термін. Вони повинні понести покарання», - сказав В.Янукович.

За його словами, необхідно також з’ясувати мотиви цього злочину.

В.Янукович також дав високу оцінку фахівцям, які входять до слідчої групи, що розслідує вибухи у Дніпропетровську.

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15.00. Янукович заявив, що кількість версій теракту у Дніпропетровську значно зменшилась

Президент України Віктор Янукович повідомив, що кількість версій теракту Дніпропетровську 27 квітня, значно зменшилась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він наголосив у своїй заяві сьогодні у Дніпропетровську.

«Щойно закінчилась нарада координаційної ради щодо розслідування злочину, вибухів у Дніпропетровську. Я заслухав усіх виконавців, які займаються розкриттям вибухів. Ця інформація має певні таємниці. Ті версії, які раніше відпрацьовувалися, залишаються. Але їхня кількість набагато зменшилась. Є напрямки, по яких слідство просунулось достатньо глибоко», - заявив В.Янукович.

За його словами, «ми зобов’язані у найкоротші терміни знайти злочинців і покарати їх».

В.Янукович зазначив, що використовуються всі можливості для розкриття цих терактів. За його словами, оперативно-слідча група консультується із спецслужбами суміжних країн, а також співпрацює з ними в ході слідства.

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16.40. Янукович доручив Вілкулу спільно з урядом забезпечити виплату компенсацій постраждалим від вибухів

Президент України Віктор Янукович доручив голові Дніпропетровської облдержадміністрації Олександру Вілкулу забезпечити належне лікування та виплату компенсацій постраждалим під час вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.

Таке доручення В.Янукович дав сьогодні під час відвідання Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, повідомили УНІАН у пресс-службі Президента.

Відповідні кроки щодо допомоги та підтримки постраждалим Дніпропетровська ОДА має реалізувати спільно з Кабінетом міністрів України.

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17.30. Уряд виділив 1,5 млн грн для надання допомоги постраждалим від вибухів у Дніпропетровську

Уряд виділив 1,5 млн грн для надання допомоги постраждалим від вибухів у Дніпропетровську.

Текст відповідного розпорядження Кабінету міністрів України «Деякі питання щодо надання допомоги постраждалим внаслідок вибухів у м. Дніпропетровську та стабілізації ситуації в місті» оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Дніпропетровській облдержадміністрації виділено 1,5 млн грн для надання допомоги постраждалим внаслідок вибухів, що сталися 27 квітня 2012 р. у Дніпропетровську.

Розпорядженням передбачено, що Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету.

Крім того, в документі зазначається, що Міністерство охорони здоров’я повинно забезпечити безоплатне лікування постраждалих, надання їм необхідних лікарських засобів і психологічної допомоги, а також організувати їх санаторно-курортне лікування.

Відповідно до розпорядження, Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів разом з Державним управлінням справами мають вирішити питання щодо безоплатного оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок вибухів, у державному підприємстві “Міжнародний дитячий центр “Артек”.

Дніпропетровській облдержадміністрації разом з Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки доручено вжити невідкладних заходів до стабілізації ситуації в м. Дніпропетровську, зокрема забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян, а також громадського порядку та особистої безпеки жителів міста.

Крім того, облдержадміністрація має затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням допомоги постраждалим внаслідок вибухів у м. Дніпропетровську.

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