ТОП-10 (28 квітня)

СБУ не бачить політичної складової у вибухах в Дніпропетровську - Рокитський

Особовий склад міліції Києва переведено на посилений варіант несення служби

АМК дозволив DTEK придбати «Дніпрообленерго»

Місія МВФ відвідає Україну 21-28 травня

Янукович підписав закон про реформування нафтогазового комплексу

Середня заробітна плата в березні підвищилася на 4,4% - до 2,923 тис. грн

Янукович підписав закон про зняття заборони на приватизацію ТЕЦ

«Нафтогаз» винен «Ощадбанку» 20,3 млрд грн - понад 40% кредитного портфеля

Порошенко очолив Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі

Янукович заявив, що кількість версій теракту у Дніпропетровську значно зменшилась

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СБУ не бачить політичної складової у вибухах в Дніпропетровську - Рокитський

Служба безпеки України не бачить політичної складової у вибухах в Дніпропетровську, заявив перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський в ефірі українського телеканалу "Інтер" у п'ятницю пізно увечері.

"Я думаю, немає політичної версії, тому що людські життя і каліцтва - вони не коштують ніякого політичного рішення", - цитує В.Рокитського РІА «Новости».

«Я сумніваюся, що якась політична сила може взяти участь в таких діях», - додав В.Рокитський.

У п'ятницю вдень в Дніпропетровську, за даними МНС і МВС України, проунали чотири вибухи в різних місцях, постраждали 29 осіб. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею "терористичний акт", правоохоронці посилили охорону міста і перевіряють громадські місця, залучено внутрішні війська. Також посилено охорону у всіх обласних центрах по Україні і в Києві. До 2 травня в Дніпропетровську заборонені масові заходи.

В.Рокитський відзначив, що поки ніхто не узяв на себе відповідальність за вибухи. "На сьогоднішній день ніхто відповідальності на себе не узяв", - сказав він.

В.Рокитський також заявив, що, на його думку, ніяких підстав для введення надзвичайного стану немає.

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Особовий склад міліції Києва переведено на посилений варіант несення служби

Особовий склад київської міліції з 27 квітня до особливого розпорядження переводиться на посилений варіант несення служби у зв’язку із вибухами у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, розпорядженням начальника ГУМВС генерал-лейтенанта міліції Олексія Крикуна, з метою забезпечення безпеки киян і гостей столиці керівництво столичної міліції звертається до громадян з проханням бути пильними, негайно повідомляти про підозрілих осіб або предмети.

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АМК дозволив DTEK придбати «Дніпрообленерго»

Антимонопольний комітет України (АМК) надав дозвіл компанії DTEK Holdings Limited (Кіпр) на придбання акцій ПАТ «Дніпрообленерго» (Дніпропетровськ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що дане придбання забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2012 р. Фонд державного майна України визнав DTEK Holdings Limited, яка є управляючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Дніпрообленерго».

ПАТ «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

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Місія МВФ відвідає Україну 21-28 травня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну 21-28 травня.

Про це йдеться в заяві голови представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макса Альєра, яку оприлюднила прес-служба Фонду в Україні.

"Місія МВФ під керівництвом пана Кріса Джарвіса відвідає Україну 21-28 травня для завершення дискусій з перегляду програми...", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня українська делегація, яку очолив голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов, і до складу якої входив міністр фінансів України Юрій Колобов, провела у Вашингтоні переговори з керівництвом МВФ.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема, підняти тарифи для населення на газ і теплопостачання.

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Янукович підписав закон про реформування нафтогазового комплексу

Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 13 квітня, незважаючи на активні протести опозиції і блокування парламентської трибуни.

Коли на табло були оприлюднені результати голосування, депутати із фракції "БЮТ-Батьківщина", які блокували трибуну, скандували: «Ганьба!», «Банду геть!».

Законом внесено зміни до статті 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт».

Змінами передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, та НАК «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

Крім того, законом встановлено, що приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, забороняється.

Відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, передача їх з балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі цих підприємств, а також основних фондів та акцій НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів, акцій та часток у статутному капіталі таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває в державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій та часток у статутному капіталі яких перебуває в державній власності України.

Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», її дочірніх та заснованих нею підприємств, що не використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України.

Крім того, законом передбачено, що щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, а також підприємств, утворених внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, НАК «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, не може бути порушено справу про банкрутство.

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Середня заробітна плата в березні підвищилася на 4,4% - до 2,923 тис. грн

В Україні середня заробітна плата в березні 2012 року склала 2,923 тис. грн, що на 4,4% більше, порівняно з лютим. Порівняно з березнем 2011 року рівень середньої заробітної плати підвищився на 15,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в березні ц.р. спостерігався в Києві - 4,577 тис. грн (зростання порівняно з лютим 2012 року - на 6,3%, порівняно з березнем 2011 року - на 17,5%), а також у Донецькій - 3,381 тис. грн (порівняно з лютим зростання на 3,9%, порівняно з березнем 2011 року - на 14%), Дніпропетровській - 3,042 тис. грн (+2,6%; +9,9% відповідно) й Київській - 2,996 тис. грн (+1,9%; +10,5% відповідно) областях.

Найнижчий рівень середньої зарплати відмічено в Тернопільській області - 2,079 тис. грн (+4,2%; +19,8%), а також у Херсонській - 2,154 тис. грн (+4,8%; +16,6%) і Чернівецькій - 2,19 тис. грн (+5,3%; +20,1%).

Загалом зростання рівня середньої заробітної плати в березні проти лютого 2012 року спостерігалося в 21 області, а також у Києві, Севастополі й АР Крим. Відповідно, зниження спостерігалося в трьох областях.

Зокрема, у березні ц.р. середня зарплата в АР Крим склала 2,486 тис. грн (+7,9%; +16,4%), у Вінницькій області - 2,309 тис. грн (+6,1%; +19,5%), Волинській - 2,212 тис. грн (+6,6%; +19,2%), Житомирській - 2,235 тис. грн (+5,6%; +15,2%), Закарпатській - 2,247 тис. грн (+5,4%; +15,3%), Запорізькій - 2,804 тис. грн (+0,6%; +10%), Івано-Франківській - 2,421 тис. грн (+3,7%; +16,1%), Кіровоградській - 2,3 тис. грн (+4,8%; +16,7%), Луганській - 2,971 тис. грн (+5,1%; +13,4%), Львівській - 2,478 тис. грн (+5,4%; +14,8%), Миколаївській - 2,675 тис. грн (-3,3%; +10,3%), Одеській - 2,644 тис. грн (+7,2%; +18,4%), Полтавській - 2,681 тис. грн (+3%; +15,5%), Рівненській - 2,443 тис. грн (-4,3%; +10,8%), Сумській - 2,392 тис. грн (+5,4%; +17,3%), Харківській - 2,683 тис. грн (+5,8%; +16,7%), Хмельницькій - 2,27 тис. грн (-0,3%; +14,1%), Черкаській - 2,38 тис. грн (+4,5%; +18,3%), Чернігівській області - 2,274 тис. грн (+10,8%; +18,6%), у Севастополі - 2,759 тис. грн (+4,2%; +19%).

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Янукович підписав закон про зняття заборони на приватизацію ТЕЦ

Президент Віктор Янукович підписав Закон № 4649-VI «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Про це повідомляє сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому даний закон. За дане рішення проголосувало 243 народних депутата із 395 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення через залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду чи концесію.

Законом внесено зміни до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Всього таких об’єктів 14.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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«Нафтогаз» винен «Ощадбанку» 20,3 млрд грн - понад 40% кредитного портфеля

Заборгованість НАК «Нафтогаз України» за кредитами «Ощадбанку» станом на 31 грудня 2011 року склала 20,334 млрд грн, або понад 40% кредитного портфеля банку, який на зазначену дату складав 50,461 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні кредитно-фінансової установи.

«Станом на 31 грудня 2011 року загальна сума заборгованості » за кредитами, наданим пов'язаним особам, склала 29,771 млрд грн. Також банком враховуються позабалансові зобов'язання з кредитування в сумі 2,607 млрд грн. Найбільші суми кредитної заборгованості враховуються за кредитними договорами, укладеними з НАК "Нафтогаз України", - 20,334 млрд. грн. (зокрема нараховані відсотки в сумі 216,859 млн. грн)», - йдеться в повідомленні.

У документі пояснюється, що кредитні кошти клієнту надано наприкінці 2008 року і в першому півріччі 2009 року. Цільове призначення кредиту: забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ у підземних сховищах, і за послуги з його транспортування.

Протягом 2011 року обсяги заборгованості за кредитами НАК "Нафтогаз України" зменшилися на 327,471 млн. грн, при тому що за звітний рік НАК було надано коштів на суму 637,000 млн. грн.

Процентний дохід «Ощадбанку», одержаний від "Нафтогазу" в 2011 році, склав 2,746 млрд грн. «Клієнтом у повному обсязі виконуються взяті на себе зобов'язання за кредитним договором», - зазначає банк у документі стосовно НАК.

«Ощадбанк» пояснює, що у зв'язку з тим, що в 2011 році значна частина підприємств, що працюють у сфері електроенергетики (енергогенеруючі й енергорозподільчі компанії), були в пайовій власності держави, то вони ідентифікуються як пов'язані.

«По цій групі підприємств заборгованість на кінець дня 31 грудня 2011 року склала 5,096 млрд грн. Мета надання коштів таким підприємствам - поповнення обігових коштів, реалізація інвестиційних проектів і виробничі потреби. По підприємствах ПЕК зменшення заборгованості з початку року склало 1,086 млрд грн. Протягом звітного року від клієнтів ПЕК одержано процентний дохід у розмірі 716,955 млн. грн», - йдеться в документі.

Сума кредитної заборгованості «Укравтодору» перед «Ощадбанком» за 2011 рік зменшилася на 612,202 млн. грн і на кінець минулого року склала 2,721 млрд грн. Кредитні кошти клієнту надавалися протягом 2009 року для фінансування проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг і для погашення зобов'язань за залученими в попередні роки кредитами.

Процентний дохід від операцій з "Укравтодором" за звітний рік склав 424,481 млн грн, а загальна сума процентних доходів за кредитами, наданими клієнтам - пов'язаним особам, склала 5,502 млрд грн.

Сформований резерв за кредитами пов'язаним особам у 2011 році збільшився на 1,396 млрд грн - до 3,560 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року й на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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Порошенко очолив Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі

Кабінет міністрів України затвердив новий склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яку очолив міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідну постанову № 310 уряд прийняв 18 квітня.

Згідно з постановою, до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі увійшли представники Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін`юсту, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Міненергетики, МЗС, СБУ Держмитслужби, Адміністрації Президента України.

Затвердження нового складу дасть можливість забезпечити ефективне функціонування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

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Янукович заявив, що кількість версій теракту у Дніпропетровську значно зменшилась

Президент України Віктор Янукович повідомив, що кількість версій теракту Дніпропетровську 27 квітня, значно зменшилась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він наголосив у своїй заяві сьогодні у Дніпропетровську.

«Щойно закінчилась нарада координаційної ради щодо розслідування злочину, вибухів у Дніпропетровську. Я заслухав усіх виконавців, які займаються розкриттям вибухів. Ця інформація має певні таємниці. Ті версії, які раніше відпрацьовувалися, залишаються. Але їхня кількість набагато зменшилась. Є напрямки, по яких слідство просунулось достатньо глибоко», - заявив В.Янукович.

За його словами, «ми зобов’язані у найкоротші терміни знайти злочинців і покарати їх».

В.Янукович зазначив, що використовуються всі можливості для розкриття цих терактів. За його словами, оперативно-слідча група консультується із спецслужбами суміжних країн, а також співпрацює з ними в ході слідства.

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