Анонс на 3 травня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.



* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та вплив погодних змін на весняний паводок". Учасники: Василь Квашук, директор Департаменту цивільного захисту МНС України; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України.



* Прес-конференція на тему: "Тверді побутові відходи. Звалища в Україні. Чи загрожує Україні сміттєва катастрофа". Учасники: Олександр Ігнатенко, директор Департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону України; В'ячеслав Сороковський, експерт з питань децентралізації, Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» ДЕСПРО; Леонід Туловський, експерт з контролю якості, проект ПРООН «Муніципальна програма врядування та стабільного розвитку».



* Відбудеться брифінг на тему: "Особливості нового графіку руху пасажирських поїздів на 2012/2013 рік" («Укрзалізниця», вул. Тверська, 5, к.116). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 465-24-28, 465-24-38, 465-21-72, (067) 547-04-37 до 9-30 3 травня.



* Асоціація платників податків України спільно з Інститутом F. A. v. Hayek Institut і Австрійським економічним центром, Європейської коаліцією економічного розвитку в рамках Free Market road Show проведе міжнародну дискусію на тему: «Майбутнє Європи: Європа на шляху до кріпосництва?». Учасники Террі Анкер, Деніел Мітчелл, Віктор Пинзеник, Ігор Жданов, Борис Кушнірук, Володимир Котенко, Володимир Дубровський, Василь Матійчик. Питання: Влада чи ми самі повинні подбати про себе? Причини нинішньої кризи та її наслідки для наступних поколінь у світлі останньої європейської політики. Податкова інтеграція України до Європи: конкуренція чи гармонізація? Європейська монетарна політика: здорові гроші чи Євро? Наслідки для України. Чи виживе Євро?.



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