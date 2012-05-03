ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Услід за іншими країнами ЄС бойкот Євро-2012 оголосили Нідерланди», в якому пише: уряд країни заявив про свій намір бойкотувати Євро-2012, якщо українська влада не поліпшить умови утримання у в'язниці Юлії Тимошенко. При цьому рішення про бойкот не торкнеться збірної Голландії, яка проведе матчі у Харкові.

http://delo.ua/ukraine/vsled-za-drugimi-stranami-es-bojkot-evro-2012-objavili-niderland-177177/

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Також «Діло» публікує матеріал «S&P вперше з початку кризи підвищило рейтинг Греції», у якому пише: Греція більше не перебуває у становищі «вибіркового дефолту». Standard and Poor's вперше з початку боргової кризи підвищило її рейтинг, відзначивши готовність уряду країни до проведення реформ.

http://delo.ua/world/sp-vpervye-s-nachala-krizisa-povysilo-rejting-grecii-177179/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Море газу» пише: Україна потроїть видобуток газу на Чорноморському шельфі у найближчі 3 роки. «Чорноморнафтогаз» заявив, що завдяки купівлі двох нових бурових платформ уже в найближчі два роки видобуток палива зросте вдвічі, а до 2015 року сягне 3 млрд кубометрів. У майбутньому шельф стане основним джерелом українського газу, прогнозують у «Нафтогазі України». Досі в інвесторів не було інтересу до розробки шельфу через спад світової економіки, відзначають експерти.

http://kommersant.ua/doc/1926911

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Борг кличе» пише: депутати пропонують чергову схему вирішення проблем у сфері електроенергетики. За рахунок погашення заборгованості генерувальних компаній перед державою, що сформувалася в кінці 1990-х, планується спрямувати близько 2,4 млрд грн на компенсацію різниці між реальними тарифами і тими, що платить населення. Схема дасть змогу тимчасово вирішити проблему неплатежів і вкотре проігнорувати головну проблему галузі — тарифи на електроенергію, що встановлюються на основі політичних, а не економічних розрахунків.

http://kommersant.ua/doc/1924950

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Видання «Сьогодні» в публікації «Подорожчання газу виведе українців на вуличні протести - експерт» пише: Азаров обіцяє, що тарифи не піднімуть, але в МВФ наполягають на підвищенні.

http://www.segodnya.ua/news/14371110.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Скасування БТІ може збільшити кількість квартирних афер» пише: експерти розповіли, чого чекати українцям від введення «Укрдержреєстру».

http://www.segodnya.ua/news/14371122.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Протистояння Ірану і Заходу вдарить по Україні» пише: напружена ситуація навколо Ірану стане однією з причин зростання цін на нафту і газ у 2012-2013 роках. Це неодмінно позначиться на Україні, для економіки якої ціни на "блакитне паливо" і так є критичними...

http://economics.unian.net/ukr/detail/126553

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «На стільниковому ринку Росії з'явилися ознаки перенасичення» пише: вперше МТС, «Мегафон» і «Вимпелком» одночасно зафіксували зменшення абонентської бази. Це ознака перенасичення ринку, а також наслідок зміни взаємин операторів із дилерами.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1704744/abonenty_zakonchilis

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Також «Ведомости» в публікації «Держкомпаніям наказали прийняти екологічні програми» пишуть: завершуючи роботу в уряді, Володимир Путін доручив держкомпаніям прийняти екологічні програми і регулярно звітувати про їх виконання. Але до списку таких держкомпаній, крім очевидних «Газпрому» і «Роснафти» потрапили ВТБ, «Перший канал» і «Зв’язокінвест».

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1704739/zachet_po_ekologii

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Видання «Известия» в публікації «Ошукані пайовики не дочекаються відшкодування збитків» пише: Мінфін РФ не підтримав законопроект про взаємне страхування цивільної відповідальності забудовників.

http://izvestia.ru/news/523487

(УНІАН)