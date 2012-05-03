Уряд має намір розробити програму гарантування безпеки громадян

Кабінет міністрів України має намір розробити програму гарантування безпеки громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

«Події у Дніпропетровську змушують нас зробити дуже серйозні і нові для незалежної України висновки. Перше. На жаль, Україна, як і багато інших країн світу, може стати мішенню для ворогів суспільства. Постраждали невинні люди. Такий виклик державі, безумовно, буде жорстко покараний. Правоохоронці працюють, результат обов’язково буде. Хто б не стояв за цими вибухами у Дніпропетровську, зрозуміло одне – це має навчити нас, насамперед, попереджувати подібне зло», - сказав М.Азаров.

Він наголосив на необхідності більше вкладати коштів у безпеку громадян України.

Також глава уряду заявив про необхідність створення сучасних систем реагування, в першу чергу, для публічних місць, транспорту.

«Ми зобов’язані зробити все, щоб забезпечити спокій наших громадян, захист нашої країни. Розробка відповідної загальнодержавної програми вже розпочалась, до неї залучені кращі вітчизняні фахівці, консультанти, які успішно протистоять терористичним загрозам», - наголосив глава уряду.

«В кінцевому підсумку мішень терористів завжди все суспільство, тому всі здорові сили суспільства, і державні інститути, політики, громадяни повинні консолідуватися навколо простої ідеї: ми всі разом повинні зберегти країну як країну спокою, безпеки, суспільної стабільності. Трагічні події з особливою гостротою виявляють, якою цінністю є стабільне і безпечне суспільство. Жодна політична ідеологія, жодна конкуренція в бізнесі не варті людської крові. Подивіться, як дружно підхопили тему недруги України, як посіяти в громадській свідомості недовіру і негативне ставлення до нашої Батьківщини. Вони завдали удару всьому українському народу, який мирно і толерантно проходив навіть крізь найнапруженіші протистояння останніх років», - підкреслив глава уряду.