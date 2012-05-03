Угода про асоціацію з ЄС не буде ратифікована за нинішньої політситуації в Україні – МЗС ФРН

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не може бути ратифікована за нинішньої політичної ситуації в Україні.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеллє.

Ситуація довкола екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та членів її уряду матиме прямі наслідки для взаємин між Києвом та країнами Євросоюзу. Г.Вестервеллє повідомив, що у Німеччини та інших країн ЄС існує єдина позиція з цього приводу. "З нашими партнерами у ЄС ми дотримуємося спільної думки, що Угода про асоціацію не може бути ратифікована, доки правовий державний устрій в Україні не почне розвиватися у правильному напрямку", - наголосив він в інтерв’ю газеті Rheinische Post.

Водночас німецький міністр виступив проти дебатів стосовно позбавлення України права на проведення європейської футбольної першості.

Г.Вестервеллє наголосив на важливості збереження контактів з Києвом. «Я не раджу переривати діалогу», - цитує RheinischePost керівника зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Г.Вестервеллє повторив заклик до української влади дозволити Ю.Тимошенко пройти курс лікування у німецькій лікарні.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про Угоду про асоціацію 19 грудня 2011 року під час саміту.

30 березня цього року сторони парафували угоду, однак поки не підписали її. Згідно з процедурою ЄС, угода має бути підписаною, після чого розпочнеться процедура ратифікації документу. Ратифікувати угоду про асоціацію з Україною мають Європарламент, а також парламенти усіх 27-ми країн-членів ЄС.