ДПСУ: держслужбовці не повинні подавати 7 додаток до податкової декларації про доходи

З 28 квітня 2012 року набуває чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування».

Відповідно до внесених змін, держслужбовці подаватимуть декларацію лише у разі отримання доходів:

а) які згідно з нормами розділу IV Податкового Кодексу не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, наприклад, доходи від продажу інвестиційних активів;

б) від особи, яка не є податковим агентом, наприклад, від іншої фізичної особи;

в) іноземні доходи;

г) які оподатковуються за ставками 15-17 %, виплачуються платнику податку двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума таких доходів за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (для 2011 року – 9410 грн.).

Вимога щодо обов’язкового заповнення додатку № 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи державними службовцями, посадовими особами органів місцевого самоврядування, особами, які претендують на зайняття посад державного службовця або в органах місцевого самоврядування, суддями, кандидатами на обрання суддею, народними депутатами України, кандидатами на пост Президента України, у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови з 28.04.2012 скасовується.

Прес-служба ДПСУ