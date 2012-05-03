РФ готова прийняти Тимошенко на лікування, якщо дозволить українська влада - Путін

РФ готова прийняти екс-прем'єра України Юлію Тимошенко на лікування, якщо дозволить українська влада.

Про це повідомив прем'єр-міністр, обраний Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів, передає РІА «Новости».

"Якщо Юлія Володимирівна вважатиме за можливе і якщо влада України, наші українські партнери погодяться з цим, ми із задоволенням прийняли б Юлію Володимирівну Тимошенко в Росії для лікування у будь-який зручний для неї і для влади України час у будь-якому лікувальному закладі", - сказав В.Путін.

Ю.Тимошенко було засуджено у жовтні 2011 року до сімох років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у колонії в Харкові. Минулого тижня Ю.Тимошенко через соратників заявила, що під час перевезення з колонії до лікарні її побили. Ю.Тимошенко оголосила голодовку на знак протесту проти жорстокого поводження у в'язниці і подала скаргу на дії конвоїрів.