Янукович: СБУ могла б краще спрацювати під час дніпропетровських подій

Президент України Віктор Янукович вважає, що СБУ могла б краще спрацювали під час серії вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на початку засідання координаційного штабу, створеного для розслідування вибухів у Дніпропетровську.

"Дії міліції були професійними, дії СБУ - попередня практика показує, що можна було бажати кращого", - сказав В.Янукович.

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