Янукович: СБУ могла б краще спрацювати під час дніпропетровських подій
17:49, 03 травня 2012Різне
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Президент України Віктор Янукович вважає, що СБУ могла б краще спрацювали під час серії вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на початку засідання координаційного штабу, створеного для розслідування вибухів у Дніпропетровську.
"Дії міліції були професійними, дії СБУ - попередня практика показує, що можна було бажати кращого", - сказав В.Янукович.
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