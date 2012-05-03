Анонс на 4 травня

04.05.12 * Прес-конференція Литвицького: "Попередні макроекономічні підсумки І кварталу" * Торги щодо «Крименерго» * Прес-конференція: "Початок овочевого сезону: що їсти українцям - вітаміни чи отруту?"

* Торги по «Крименерго» * Прес-конференція на тему: "Початок овочевого сезону: що їсти українцям - вітаміни чи отруту?". Учасники: Олег Швець, головний дієтолог МОЗ України; Борис Шейман, головний токсиколог МОЗ України; Вікторія Бєляєва, лікар відділення гігієни харчування Київської міської СЕС. * Прес-конференція керівника групи радників глави Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Попередні макроекономічні підсумки першого кварталу". * Прес-конференція заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової на тему: "Погодні умови перших літніх місяців". *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter