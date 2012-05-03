Єврокомісари не братимуть участі у заходах, присвячених Євро-2012 в Україні

Представництво Європейського Союзу в Україні заявляє, що ніхто із єврокомісарів не братиме участі у заходах, присвячених Євро-2012 в Україні.

Про це представництво повідомило на своїй сторінці в Facebook.

«Президент Баррозу не має жодних намірів подорожувати в Україну чи відвідати події, присвячені Євро-2012. Цю позицію поділяють всі єврокомісари (президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу підняв це питання під час зустрічі членів Єврокомісії 2 травня). Ще напередодні нещодавніх хвилюючих подій в Україні президент відхилив запрошення УЄФА відвідати фінальні матчі Євро-2012 по причині насиченого графіку», - зазначається в повідомленні.

У представництві зазначають, що Євросоюз і на далі готовий взаємодіяти з українською владою, однак вимагає від неї дотримуватися демократичних цінностей та верховенства права.

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