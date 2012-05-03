ТОП-10 (3 травня)

Кабмін розпорядився оснастити квартири і приватні будинки лічильниками газу

Янукович підписав закон про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Зростання ВВП у І кварталі сповільнилося до 1,8% порівняно зі зростанням на 5,4% роком раніше

Реальний обмінний курс гривні у 1 кварталі девальвував на 4,5% - НБУ

Білорусь знімає обмеження на імпорт українського пива

Україна зняла обмеження на поставки білоруської м'ясо-молочної продукції

ЛЕО і DTEK допустили до участі в конкурсі з продажу «Крименерго»

Уряд планує зростання доходів держбюджету в 2013 і 2014 рр. на рівні 6% і 4%

Президент хоче на 70% скоротити кількість документів дозвільного характеру

Мінфін продав ОВДП на 100,61 млн грн, що в 7 разів менше, ніж на попередньому аукціоні

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Кабмін розпорядився оснастити квартири і приватні будинки лічильниками газу

Кабінет міністрів України розпорядився оснастити квартири і житлові приватні будинки лічильниками газу.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження "Деякі питання забезпечення комерційного (приладового) обліку природного газу», розроблене Національною комісією з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), прийнято 25 квітня.

Згідно з розпорядженням, графіки оснащення квартир і приватних будинків, в яких проживає населення, лічильниками газу будуть розроблені і затверджені до 1 липня 2012 року.

Установка газових лічильників проводитиметься в два етапи.

Зокрема, квартири і приватні будинки, в яких природний газ використовується для підігріву води і приготування їжі, мають бути оснащені газовими лічильниками до 1 січня 2016 року, квартири і приватні будинки, де газ використовується тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року.

Також у розпорядженні йдеться про те, що в загальнодержавних і місцевих засобах масової інформації буде проведено роз'яснювальну роботу з питань доцільності і ефективності обліку використаного населенням природного газу із застосуванням лічильників газу.

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Янукович підписав закон про особливості приватизації вугледобувних підприємств

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 4650-VI «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Верховна Рада ухвалила Закон «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», який передбачає, що особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження у державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Крім того, особливістю є встановлення на строк до трьох років з дня завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження і мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Мораторій не застосовується до рішень про виплату зарплати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також до рішень про стягнення заборгованості за електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу; переоформлення на покупця (інвестора) об’єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення аукціону.

До об’єктів приватизації належать вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси; шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси; розрізи як єдині майнові комплекси; акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Закон визначає, що порядок проведення аукціону з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств затверджується Кабінетом міністрів України.

Переможцем аукціону визнається учасник, який у ході проведення аукціону запропонував найвищу ціну за об’єкт приватизації та підписав узгоджений суб’єктами приватизації договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій акціонерного товариства.

У разі, якщо аукціон не відбувся через відсутність покупців, державний орган приватизації оголошує аукціон удруге із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 30%.

У разі, якщо аукціон повторно не відбувся через відсутність покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 30%, державний орган приватизації оголошує аукціон утретє із зниженням початкової ціни об’єкта приватизації на 50%.

У разі ж, якщо аукціон не відбувся через відсутність покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 50%, об’єкт приватизації передається для продажу на інвестиційному конкурсі.

Переможцем інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій акціонерних товариств визнається учасник, який запропонував найбільшу величину приведеного вартісного обсягу інвестицій в об’єкт приватизації, виражену у грошовому еквіваленті, та підписав узгоджений суб’єктами приватизації договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або пакета акцій акціонерного товариства.

У випадку невиконання покупцем інвестиційного плану, а також умов договору купівлі-продажу орган приватизації має право розірвати укладений договір купівлі-продажу в порядку та на умовах, передбачених законом про приватизацію державного майна.

Вартість об’єктів приватизації визначається згідно з методикою, затвердженою Кабінетом міністрів, з урахуванням особливостей приватизації таких об’єктів, визначених цим законом.

При цьому вартість промислових запасів корисних копалин не враховується.

Вартість об’єкта приватизації включає залишкову вартість спеціальних дозволів на видобування корисних копалин за умови безоплатної передачі покупцю (інвестору) цих дозволів.

З метою недопущення банкрутства вугледобувних підприємств і збереження сировинної бази металургійного та енергетичного комплексів з моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства до моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств.

На строк до трьох років з моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження і мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Зростання ВВП у І кварталі сповільнилося до 1,8% порівняно зі зростанням на 5,4% роком раніше

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в першому кварталі 2012 року проти відповідного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) становило 1,8% (зростання ВВП в I кварталі 2011 року - 5,4%).

Про це повідомляється на сайті Держстату України.

За січень-березень 2012 року зростання ВВП також сповільнилося і порівняно з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.

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Реальний обмінний курс гривні у 1 кварталі девальвував на 4,5% - НБУ

Реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні у першому кварталі девальвував на 4,5% і близький до рівноважного рівня.

Про це йдеться у заяві заступника директора Генерального економічного департаменту - директора Департаменту економічного аналізу і прогнозування Національного банку України Олександра Петрика, оприлюдненому на сайті відомства.

«Зараз цей показник (РЕОК - УНІАН), за нашими розрахунками, перебуває близько рівноважного рівня... І це допомагає експортним галузям», - сказав О.Петрик.

За його словами, девальвація РЕОК сталася як за рахунок курсової складової, так і за рахунок того, що інфляція в Україні у зазначений період була нижчою, ніж у країнах — основних партнерах.

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Білорусь знімає обмеження на імпорт українського пива

Мінськ. Білорусь знімає обмеження, пов'язані з доступом на білоруський ринок українських виробників пива.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістів, підбиваючи підсумки зустрічі з міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенком, перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко.

«Щодо пива ми сьогодні цю тему закриваємо. Там залишилися незначні організаційні питання», - підкреслив В.Семашко.

Він відзначив, що сьогоднішнє обговорення питань двосторонньої співпраці передує запланованому на 17 травня засіданню спільної міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.

«Ми позитивно оцінюємо тенденції розвитку двосторонньої торгівлі. Нагадаю, що за підсумками минулого року товарооборот між нашими країнами становив 6,1 млрд дол. У першому кварталі поточного року ми додали ще 34% до аналогічного періоду минулого року», - підкреслив В.Семашко.

У свою чергу міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко відзначив, що українська сторона із задоволенням прийняла інформацію про те, що уряд Білорусі ухвалив рішення про зняття всіх обмежень щодо доступу українських виробників, насамперед, безалкогольної продукції.

«І з погляду цінових формальностей, і з погляду особливостей митного оформлення. За що ми вдячні нашим білоруським партнерам і колегам», - сказав П.Порошенко.

Довідка УНІАН. Імпорт пива з України до Білорусі було обмежено наприкінці 2010 року, коли білоруські антимонопольні органи констатували факт демпінгу з боку українських виробників. Постановою Ради міністрів РБ № 1860 від 21 грудня 2010 року було встановлено процедуру ліцензування і узгодження мінімальної ціни входження українського пива на білоруський ринок. Таким чином, обсяг продажу українського пива у Білорусі в 2011 році знизився до 6 млн доларів з 18 млн доларів у 2010 році.

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Україна зняла обмеження на поставки білоруської м'ясо-молочної продукції

Мінськ. Україна зняла тимчасові обмеження на поставки білоруської м'ясо-молочної продукції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це домовилися сьогодні на зустрічі в Мінську перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко з міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенком.

Підписано протокол переговорів з врегулювання питань поставок білоруської м'ясо-молочної продукції до України.

Також РБ зняла всі обмеження щодо пива. Докладнішу інформацію П.Порошенко озвучить сьогодні на брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней.

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів.

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ЛЕО і DTEK допустили до участі в конкурсі з продажу «Крименерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» і DTEK до участі у приватизаційному конкурсі з продажу 45% держпакету акцій «Крименерго», повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, на участь у конкурсі з продажу 45% "Крименерго" надійшли заявки всього від двох компаній.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 14 березня оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Крименерго". Згідно з оголошенням, стартова ціна 45% пакету акцій "Крименерго" становить 246 млн. грн. Конкурс з продажу держпакету "Крименерго" має відбутися завтра, 4 травня.

У цілому, вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, затверджені даним розпорядженням, ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. На даний час міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДТЕК, який володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов'язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

DTEK Holdings Limited (Кіпр) є керуючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, який входить, у свою чергу, до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (раніше "Луганськобленерго") є однією з найбільших енергопостачаючих компаній на території України. ТОВ "ЛЕО" - монополіст з поставок електроенергії в Луганській області.

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Уряд планує зростання доходів держбюджету в 2013 і 2014 рр. на рівні 6% і 4%

Уряд України планує зростання доходів державного бюджету в 2013 р. на рівні 6%, до 388,8 млрд грн, і в 2014 році - 4%, до 404,7 млрд грн, порівняно з попереднім роком, відповідно.

Це передбачено у Прогнозі державного бюджету України на 2013 і 2014 рр., затвердженому постановою Кабінету міністрів України №318 від 5 квітня 2012 року.

При цьому прогнозується, що видатки у вказані роки збільшуватимуться: у 2013 році - на 2%, до 399,7 млрд грн; у 2014 році - на 5%, до 420,6 млрд грн, відповідно.

Уряд планує скорочення дефіциту держбюджету з 25,230 млрд грн у 2012 році до 13,9 млрд грн у 2013 році і до 20 млрд грн у 2014 році.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, видатки - 391,810 млрд грн, зокрема, видатки загального фонду - 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, з курсу 8 грн за один долар.

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Президент хоче на 70% скоротити кількість документів дозвільного характеру

Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову забезпечити скорочення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 70%.

Відповідне доручення глави держави розміщено на його офіційному сайті.

З цією метою голова уряду до 21 травня має доповісти В.Януковичу про кроки з розробки і подання для внесення Президентом на розгляд Верховної Ради проекту закону про внесення змін до Закону «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих актів.

Крім того, М.Азаров має забезпечити завершення впровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

На голову уряду також покладено обов'язок затвердження вичерпного переліку бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, і подання в установленому порядку на розгляд Верховної Ради проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення вимоги стосовно виготовлення бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, виключно на державних підприємствах, які перебувають в управлінні Міністерства фінансів, на Банкнотно-монетному дворі Нацбанку України.

Також прем’єр має забезпечити розгляд Кабміном питання про стан виконання заходів Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого указом Президента України від 12 березня 2012 року, і за результатами розгляду внести пропозиції щодо посилення кадрового забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади та вжити заходів для підвищення рівня виконавської дисципліни в органах виконавчої влади.

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Мінфін продав ОВДП на 100,61 млн грн, що в 7 разів менше, ніж на попередньому аукціоні

Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 100,61 млн грн, що в 7 разів менше, ніж за результатами попереднього аукціону, який відбувся 26 квітня ц.р. (699,7 млн грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 5 років - 50,439 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 14% річних; терміном обігу 7 років - 50,168 млн грн під 14%.

Аналітик компанії «Інвестиційний Капітал УкраїнА» Тарас Котович вважає, що кінець місяця і здійснені минулого тижня податкові платежі суттєво знизили ліквідність у банківській системі, що могло стати причиною відсутності ринкового попиту навіть на короткі папери.

«Низький рівень процентних ставок за даними ОВДП, який неістотно відрізняється від ставок за 12-місячними облігаціями, не може не наводити на думку про те, що розміщення цих облігацій містить в собі певні домовленості Мінфіну та НБУ з їх покупцем або покупцями. А покупцем, швидше за все, виступає один з державних або рекапіталізованих державою банків", - вважає Т.Котович.

Він зазначає, що за підсумками аукціону Мінфін зібрав лише 15,39% виплат з обслуговування і погашення боргу, запланованих на цей тиждень в сумі 653,65 млн грн. Наступного тижня Мінфін повинен буде виплатити всього 121,72 млн грн обслуговування боргу, а аукціон буде тільки один раз у вівторок, на якому ринку будуть запропоновані дві облігації в національній валюті і дві в доларах США.

«Проте, незважаючи на невелику суму виплат, активність повинна зрости, сконцентрувавшись на 12-місячній номінованій у гривні облігації та 1,7-річній облігації, номінованій в іноземній валюті», - резюмував аналітик.

Довідка УНІАН. За січень-березень п.р. за результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло 10,6 млрд грн, 534,4 млн дол і 205,2 млн євро.

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УНІАН