Газові угоди, підписані Тимошенко, відповідають законодавству двох країн - Путін

Прем'єр-міністр, обраний Президент Росії Володимир Путін заявляє, що газові угоди з Україною, укладені за наслідками його переговорів з екс-прем'єром Юлією Тимошенко, повністю відповідають законодавству двох країн.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він сказав журналістам.

"Я вже формулював своє ставлення до цієї справи. Перш ніж підписати угоду щодо поставок газу до України, природно, наші юристи найретельнішим чином все перевірили. Підписані угоди повністю відповідають законодавству РФ і України", - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що коли Росія підписує якісь угоди з будь-якою країною, юристи "досконально вивчають законодавства країни - нашого партнера для того, щоб гарантувати нас від будь-яких ризиків під час виконання цих контрактів".

"Повторюю ще раз, на думку наших юристів, жодного порушення закону - ні українського, ні російського - не було допущено", - додав В.Путін.