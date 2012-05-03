Курс НБУ на 04.05.12

Офіційний курс НБУ на 04.05.12 100 USD США - 798.9900 (на 3 травня - 798.9900) 100 EUR - 1048.5146 (на 3 травня - 1056.9839) 10 RUR - 2.7118 (на 3 травня - 2.7211)

Офіційний курс НБУ на 04.05.12 100 USD США - 798.9900 (на 3 травня - 798.9900) 100 EUR - 1048.5146 (на 3 травня - 1056.9839) 10 RUR - 2.7118 (на 3 травня - 2.7211) Облікові курси банківських металів на 04.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 131234.11 (на 3 травня - 132152.95) 961 XAG 10 Срібло - 2425.73 (на 3 травня - 2488.05) 962 XPT 10 Платина - 124402.74 (на 3 травня - 125201.73) 964 XPD 10 Паладій - 53292.63 (на 3 травня - 53452.43)

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