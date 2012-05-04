Діалог України та ЄС не достатньо активний через погану підготовку візитів - Порошенко

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко упевнений, що Україна і ЄС продовжать конструктивний діалог з питань співпраці у різних сферах, незалежно від ситуації навколо екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання УНІАН про можливий бойкот з боку ЄС українських чиновників у зв'язку з ситуацією з Ю.Тимошенко.

«Я упевнений у тому, що діалог з керівництвом (України – УНІАН) обов'язково буде продовжено», - сказав П.Порошенко.

Він також повідомив, що 15 травня планується візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Брюсселя.

«Україна має використати цей візит, цей діалог для того, щоб приїжджали до Брюсселя не з порожніми руками. Цей візит має бути добре підготовлений», - сказав П.Порошенко.

Міністр відзначив, що він до візиту прем'єра планує відвідати Брюссель і провести переговори з єврокомісаром Карлом де Гухтом, під час яких будуть обговорені питання підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі.

«Ми домовилися з комісаром про те, що у нас відбудеться до 15 числа, до візиту прем'єра, зустріч моя з ним. І я бачу абсолютно чітку зацікавленість брюссельської сторони до конструктивного діалогу», - сказав П.Порошенко.

Він також підкреслив, що, на його думку, діалог між Україною і ЄС проходить недостатньо активно не через небажання спілкуватися однієї зі сторін, а через недостатній рівень підготовки цих візитів.

«Йдеться не про те, що якщо Україна хоче, у неї немає можливості спілкуватися. Йдеться про те, що іноді, на жаль, українським чиновникам нема чого сказати там. І цю практику необхідно припинити. Візити мають бути добре підготовлені, і наші європейські партнери мають одержувати абсолютно чітку інформацію щодо тих питань, які вони часто обґрунтовано порушують», - сказав П.Порошенко.