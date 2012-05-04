ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Янукович хоче видавати компенсацію вкладникам Ощадбанку СРСР до президентських виборів», в якому пише: Президент доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову продовжити виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР до 2016 року...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-hochet-vydavat-kompensaciju-vkladchikam-sberbanka-sssr-do-177263/

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Також «Діло» публікує матеріал «Області «міряються» втратами озимих в боротьбі за дотації», в якому пише: регіони декларують втрати озимих культур в боротьбі за розподіл 300 млн грн, виділених урядом на їх компенсацію. Сума держпідтримки в кращому випадку складе 150 грн/га...

http://delo.ua/business/oblasti-merjajutsja-poterjami-ozimyh-v-borbe-za-dotacii-177221/

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«Діло» в матеріалі «Ювеліри збираються судитися з державою за єдиний податок» пише: ювеліри втратили надію до літа відновити своє право на єдиний податок. Верховна Рада не встигне розглянути законопроект, який уточнює права ювелірного бізнесу, до 1 червня, коли закінчиться термін дії виданих у 2011 році ліцензій...

http://delo.ua/ukraine/juveliry-sobirajutsja-suditsja-s-gosudarstvom-za-edinyj-nalog-177240/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Європа заступилася за Юлію Тимошенко» пише: Президент Чехії Вацлав Клаус скасував поїздку на саміт до Ялти в зв'язку з поганими умовами утримання Юлії Тимошенко. З'явилися повідомлення про те, що в зустрічі не візьмуть участь й інші лідери європейських країн, а канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключає "політичного бойкоту" Євро-2012...

http://kommersant.ua/doc/1927090

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Автобусна перестановка» пише: Мінінфраструктури ініціює посилення вимог до автобусних перевізників. Відомство збирається заборонити використання на міжміських рейсах пасажирських автобусів, перероблених з вантажних мікроавтобусів. Учасники ринку впевнені, що це підвищить безпеку перевезень. Однак частина гравців повинна буде піти, а вартість послуг для пасажирів зросте...

http://kommersant.ua/doc/1924951

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Видання «Сьогодні» у публікації «Мавроді обіцяє в Києві квартири за 7000 доларів в обмін на тисячу гривень: люди активно платять» пише: біля станцій столичного метро пропонують стати клієнтом Мавроді - городяни охоче погоджуються...

http://www.segodnya.ua/news/14371857.html

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Також «Сьогодні» у публікації «В Україні вводять новий графік руху поїздів: прибуття буде вночі, а квитки - дорожчі (розклад, ціни)» пише: з 27 травня до Львова, Харкова та Донецька поїдемо вдень на швидких експресах Hyundai, середня ціна - 250 гривень...

http://www.segodnya.ua/news/14371824.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Яким буде новий уряд» пише: до затвердження Дмитра Медведєва прем'єром РФ залишається чотири дні, а персональний склад уряду ще обговорюється. «Ведомости» з'ясували поточну ситуацію з розподілом постів...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1709945/vybor_tandema

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Також «Ведомости» у публікації «Gunvor могла маніпулювати цінами на нафту» пишуть: один із найбільших міжнародних нафтотрейдерів, заснований путінським знайомим Геннадієм Тимченком, можливо, періодично занижував ціну нафти на зовнішньому ринку, щоб подешевше купити її на внутрішньому і отримати додатковий прибуток, вважає The Economist...

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Видання «Известия» в публікації «Держава розпродалася на 121 млрд рублів» пише: у 2011 році доходи в РФ від приватизації зросли в 5,3 рази...

http://izvestia.ru/news/523656

(УНІАН)