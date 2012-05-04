У Дагестані внаслідок подвійного теракту загинуло 13 і постраждало близько 110 чоловік

У Дагестані, біля поста поліції, внаслідок подвійного теракту загинули 13 і постраждали близько 110 чоловік.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в силових структурах республіки.

"Тринадцять загинуло. Вісімдесят троє людей госпіталізовано і ще 26 допомога була надана на місці", - повідомило джерело.

Було також зазначено, що 21 потерпілий знаходиться у тяжкому стані, 47 - у середньому.

Дані по загиблих і постраждалих продовжують уточнюватися. Джерело в силових структурах республіки раніше не виключило, що всього внаслідок подвійного теракту могли загинути близько 20 чоловік.

Перший вибух біля поста поліції прогримів учора ввечері, а через деякий час прогримів і другий.

За попередніми даними, біля поста поліції на виїзді з Махачкали в бік Ставропольського краю вибухнув автомобіль із смертником. Вибух стався в той момент, коли автомобіль "Лада-Пріору" був зупинений для перевірки документів. Через вибух на посту і прилеглій території виникла пожежа.

Пізніше, під час надання медичної допомоги постраждалим і при локалізації пожежі спрацював другий вибуховий пристрій, який було встановлено, як передбачається, у припаркованому поблизу поста ДПС автомобілі "Газель".

У прес-службі МВС Дагестану підтвердили факт подвійного теракту.