Комітет опору диктатурі просить Тимошенко припинити голодування

Комітет опору диктатурі просить лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко припинити голодування.

Як повідомляє прес-служба партії «Батьківщина», про це йдеться у зверненні КОД до Ю.Тимошенко.

«Ми, лідери партій-учасниць Комітету опору диктатурі, як і мільйони Ваших соратників у боротьбі за кращу долю нашої країни, розуміємо, що місяці переслідувань режимом Януковича, поневірянь в так званих «судах», систематичного знущання та звірячого побиття покидьками в погонах змусили Вас вдатися до крайньої форми протесту», - сказано у зверненні.

Голови партій, що входять до складу КОД, зазначають, що два тижні голодування становлять пряму загрозу здоров’ю Ю.Тимошенко.

«Ми просимо Вас не ризикувати власним життям. Не робіть режиму такого подарунку, бо вони саме про це і мріють. Сьогодні, коли вплив Януковича видається найбільшим, – Ви, як ніколи потрібні країні! Потрібні людям!», - сказано у зверненні до Ю.Тимошенко.

«Ви як ніхто розумієте, що цей режим готовий фізично винищити усіх, хто бачить нашу країну незалежною та демократичною, а людей – сильними і заможними. Вони давно б замордували усіх, як би їм не були потрібні раби на їх підприємствах та обслуга для їх «межигірь».

За сотні років боротьби за свободу та власну гідність наш народ бачив різних покидьків. Діючий режим Януковича лише один з таких, але впевнені, що і він так само буде викинутий у небуття. Влада бандитів і садистів у погонах, яка тільки і вміє, що віддавати злочинні накази, грабувати країну та бити жінок по тюрмах – приречена», переконані в КОД.

«Шановна Юліє Володимирівно! Ми наполегливо просимо Вас припинити голодування, адже Ваше життя належить Богові та Україні! Ми використаємо всі доступні засоби для повалення знахабнілого режиму», - наголошують лідери партій-учасниць Комітету опору диктатурі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.