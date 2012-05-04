Захарченко: в Україні не існує необхідності вводити надзвичайний стан

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає, що в Україні немає сенсу вводити надзвичайний стан у зв’язку з вибухами у Дніпропетровську 27 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я вважаю, що на сьогоднішній день такої ймовірності або необхідності не існує», - сказав В.Захарченко.

Він переконаний, що 27 квітня у Дніпропетровську було вчинено саме терористичний акт.

«На мій погляд людини, яка правоохоронною діяльністю займається не один десяток років, всі ознаки кваліфікації (злочину) зроблені правильно. Підстав або можливості перекваліфікації чи передачі справи на розслідування в Головне слідче управління МВС на сьогоднішній день немає», - зазначив В.Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Справу розслідує СБУ.