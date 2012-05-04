Сікорський вважає бойкот Єврокомісією матчів Євро-2012 в Україні перебільшенням

Варшава. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає перебільшеною реакцію Європейської комісії, котра заявила про бойкот матчів Євро-2012 в Україні через справу екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав учора ввечері в програмі Fakty po Faktach.

Польський міністр висловив думку, що такого типу бойкот повинні застосовувати лише в крайніх випадках, наприклад, як це було під час Олімпійських ігор у Москві в 1980 році, коли СРСР розпочав війну в Афганістані.

"Нічого крайнього такого типу немає в Україні", - сказав він.

Водночас Р.Сікорський визнав, що має "двозначні почуття", коли отримує запрошення на такі події, як Євро-2012, зауваживши, що планує поїхати в Україну лише у випадку проходження польської збірної до фіналу.

"Такі собі поїздки за кошт платника податків...", - пояснив він свою позицію.

Глава польського МЗС також висловив переконання, що уболівальники зможуть гарно провести час на Євро-2012 без присутності політиків, зауваживши, що нерідко їх така присутність особливо не тішить.

Як повідомляв УНІАН, вчора Представництво Європейського Союзу в Україні заявило, що жоден із єврокомісарів не приїде на матчі Євро-2012 в українські міста. Раніше про можливий бойкот матчів європейського чемпіонату, котрий українська влада хотіла використати для популяризації країни та зближення з ЄС, заявили представники Німеччини, Нідерландів, Австрії, Італії, Бельгії.

Серед 27 держав Євросоюзу проти бойкоту Євро-2012 в Україні виступила лише співорганізатор заходу - Польща.