Сікорський: заклик Качинського до бойкоту Євро-2012 - боротьба за владу у Польщі

Варшава. Заклик лідера найбільшої польської опозиційної партії "Право і справедливість (PiS) Ярослава Качинського бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні свідчить про його бажання здобути в першу чергу владу в країні, а не відстоювати інтереси Польської держави.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думу висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у четвер увечері у програмі Fakty po Faktach, коментуючи вчорашню заяву Я.Качинського.

«Вважаю, що він показав усім, що його більше цікавить боротьба за владу в Польщі, ніж геополітичні інтереси нашої держави", - сказав міністр.

Р.Сікорський також заявив, що Я.Качинський де-факто закликав скасувати запланований на початок літа фінал Євро-2012, оскільки неможливо так швидко перенести матчі в іншу країну.

"Це знищення заходу у тій формі, у якій він планувався в Україні", - сказав міністр.

Р.Сікорський також нагадав, що ув’язнена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала політиків не вживати заходів, які можуть зашкодити інтеграції України до Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Я.Качинський оприлюднив заяву, в якій закликав бойкотувати Євро-2012 в Україні та розглянути можливість перенесення матчів з українських міст в іншу державу через справу Ю.Тимошенко, яка наприкінці квітня заявила про її побиття у колонії та оголосила голодування.

Заяву Я.Качинського розкритикували представники усіх політичних сил Польщі, в тому числі інші опозиційні партії та глава уряду Дональд Туск.

Заклики до бойкоту матчів Євро-2012 в Україні також виголошують в першу чергу представники Німеччини, хоча їх також вже публічно підтримали політики з Італії, Нідерландів, Австрії та Бельгії, а також Єврокомісія.