Експерти не бачать прямого зв’язку між вибухами у Дніпропетровську та Євро-2012

Експерти не бачать прямого зв’язку між вибухами у Дніпропетровську та проведенням матчів Євро-2012 в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання вони висловили під час відео-мосту Київ-Москва, присвяченого нещодавніми вибухам в Дніпропетровську та забезпеченню безпеки на Євро-2012.

Зокрема, керівник міжвідомчого координаційного штабу з безпеки та правопорядку під час проведення Євро-2012 при Президентові України, перший заступник голови Національного агентства з підготовки та проведення в Україні футбольного чемпіонату Євро-2012 Олександр Бірсан наголосив, що питання безпеки під час проведення Євро знаходиться під особливим контролем. «На сьогоднішній день прямого зв’язку цих подій із майбутнім євротурніром поки не зафіксовано» - наголосив він.

О.Бірсан повідомив, що станом на сьогоднішній день масової здачі квитків на матчі Євро в Україні не спостерігається. «І поки що немає інформації по лінії УЄФА з точки зору так званого ажіотажу в Європі», - сказав він.

Також О.Бірсан наголосив, що подібні події зі схожим почерком вже відбувалися минулого року в Дніпропетровську, Запоріжжі та Харкові, проте навколо них не було такого політичного ажіотажу.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також переконаний, що вибухи навряд чи були пов’язані з наближенням Євро-2012 в Україні. «Євро відбудеться, перенесення неможливе», - сказав він.

В той же час В.Карасьов бачить три можливих сценарії за аналогією з подіями в інших країнах, чому та для чого могли відбутися подібні події. Перший – викликані вибухами страх, паніка та хаос можуть використовуватися для зміцнення політичного режиму в державі. За іншим сценарієм, вибухи міг підготувати незадоволений нинішньою владою громадянин. Також політолог вважає, що це могло бути втручання зовнішніх сил для ослаблення нинішньої української влади.

На переконання незалежного експерта з безпеки Володимира Захматова, серія вибухів з масовим травматизмом людей не характерна для «криміналітету». Водночас він вважає, що вибухи організували професіонали, адже вдало було обрано оболонку та момент для вибуху.

Експерт пояснив, що урни для сміття під час вибуху дають велику кількість осколів. Зокрема, в момент вибуху, коли до зупинки під’їхав трамвай, люди опинилися між ним та скляною зупинкою, що лише посилило наслідки вибуху. «Той, хто підривав, зробив усе, аби була максимальна кількість уражених людей», - констатував В.Захматов і додав, що, на його думку, вибухи мають політичну спрямованість.

У свою чергу головний консультант відділу стратегій реформування сектора безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Марія Гуцало відзначила, що в Україні зараз немає настільки гострих національних чи релігійних суперечок, які могли б викликати подібні радикальні дії. «Вбачати ці кримінальні методи швидше як прояви тероризму в Україні, я думаю, що не варто», - сказала вона.

Водночас генеральний директор Центру політичної кон'юнктури Сергій Міхєєв (Москва) переконаний, що вибухи в Дніпропетровську потрібно класифікувати саме як терористичний акт і його метою було поширення паніки серед населення.

«Момент для цієї сумної події обраний був виключно вдало: скандал навколо Тимошенко, Євро-2012, майбутні парламентські вибори», - сказав він і додав, що також не виключає політичну складову.

На його переконання, вибухи в Дніпропетровську нашкодили образу України у світі та дестабілізували внутрішньополітичне життя країни. Водночас С.Міхєєв переконаний, що найбільше ці вибухи не вигідні чинній владі.

У свою чергу перший віце-президент Центру моделювання стратегічного розвитку (Москва) Григорій Трофимчук висловив переконання, що жодних гарантій безпеки під час Євро-2012 в Україні немає.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Справу розслідує СБУ.