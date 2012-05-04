В Україні повинна бути створена система підтримки мономіст

Держава повинна створити додаткові можливості, які дозволяли б містоутворюючим підприємствам допомагати своїм мономістам.

З такою ініціативою виступив Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ під час зустрічі з мерами двох кримських монофункціональних міст Армянськ та Красноперекопськ та керівниками розташованих у цих містах містоутворюючих підприємств «Кримський ТИТАН» та «Кримський содовий завод».

Зокрема, мова йде про зміни законодавства. Д.Фірташ повідомив , що Федерація роботодавців України вже найближчим часом винесе на розгляд уряду пропозицію надати містоутворюючим підприємствам право зменшувати базу оподаткування на суму витрат, спрямованих на розвиток своїх монофункціональних міст.

За його словами, сьогодні містоутворюючі підприємства можуть надавати фінансову допомогу своїм містам тільки з прибутку, тому можливості з фінансової підтримки міст обмежені. По суті, фінансова допомога підприємств оподатковується податком на прибуток. «Навіщо оподатковувати податком на прибуток кошти, які підприємство витрачає на розвиток моно міст?», – наголосив Д.Фірташ. Голова Федерації роботодавців відзначив, що механізми реалізації такої ініціативи будуть обговорюватись на найближчому засіданні Ради Федерації роботодавців, яке пройде у травні.

«Держава повинна вибудувати нову систему взаємодії з містоутворюючими підприємствами та громадами монофункціональних міст. Фінансування з державного та місцевих бюджетів на розвиток інфраструктури мономіст недостатньо, тому необхідно створити умови, які будуть стимулювати власників містоутворюючих підприємств допомагати містам», – заявив Голова ФРУ Д.Фірташ. Але при цьому важливо, щоб Уряд та місцева влада надавали максимальне сприяння у розвитку містоутворюючих підприємств, від діяльності яких залежить життя мономіст, додав Голова ФРУ.

За підсумками переговорів з мерами міст Армянськ та Красноперекопськ, у яких знаходяться містоутворюючі заводи, що їх акціонером є Д.Фірташ, було підписано меморандуми про соціальне партнерство між меріями мономіст та керівниками містоутворюючих підприємств. Дмитро Фірташ, як власник «Кримського содового завод» та акціонер «Кримського ТИТАНУ», прийняв рішення про фінансування реконструкції двох шкіл та Центру дитячої та юнацької творчості у Армянську та Палацу культури у Красноперекопську.

Довідка. Сьогодні умови життя понад 2,5 мільйонів людей у 120 мономістах залежать від діяльності одного чи двох великих заводів, розташованих у містах чи поблизу них. Тобто з усіх 459 українських міст майже третина є монофункціональними. Розвиток таких міст залежить від одного-трьох великих заводів. Для комплексного вивчення ситуації Д.Фірташ у березні ініціював створення Реєстру мономіст та містоутворюючих підприємств України.