Анонс на 7 травня

* Голова КМДА Олександр Попов ознайомиться з ходом будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Теремки (Станція «Іподром», буд майданчик поруч з Національним Експоцентром (ВДНГ).

* Відбудеться зустріч голови КМДА Олександра Попова з учасниками Міжнародного форуму керівників торгово-промислових палат "Міжнародні аспекти Стратегії розвитку Києва: роль торгово-промислових палат в міжрегіональному співробітництві".

* У Російському центрі науки і культури в Києві відбудеться пряма трансляція церемонії вступу Володимира Путіна на посаду Президента Російської Федерації, а також круглий стіл Товариства Україна-Росія, присвячений перспективам розвитку російсько-українських відносин. Учасники: посол Росії в Україні Михайло Зурабов, президент Товариства Україна-Росія Анатолій Толстоухов, голова УСПП Анатолій Кінах, віце-президент УСПП Василь Крутов, директор Українського інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко, директор Інституту археології НАНУ Петро Толочко, президент УНК МТП Володимир Щелкунов, керівник Представництва Росспівробітництва в Україні Костянтин Воробйов та ін.

* Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк здійснить робочу поїздку в Автономну Республіку Крим.

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