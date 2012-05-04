ТОП-10 (4 травня)

Суд повернув державі одеський комплекс "Аркадія Плаза" і «Перший лікеро-горілчаний завод»

DTEK Holdings Ltd придбав 45% акцій «Крименерго» за 256,1 млн. грн

НБУ в I кварталі скоротив активи на 4% - до 416,54 млрд грн

Компенсаційна виплата спадкоємцям вкладників Сбербанкку СРСР складе до 500 грн

Представник Кременчуцького сталеливарного заводу вилетів до Росії через аварію на залізниці

Азаров хоче спільно з Туреччиною будувати Трансанатолійський газопровід

НБУ відзначає зростання золотовалютних резервів у квітні на 0,5 млрд дол

«ПриватБанк» у I кварталі скоротив чистий прибуток на 39% - до 267 млн грн

ДТЕК у 2011 році збільшив чистий прибуток на 23% - до 3,522 млрд грн

ФДМУ у 2012-2013 рр. виставить на продаж 22,4% "АероСвіту"

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Суд повернув державі одеський комплекс "Аркадія Плаза" і «Перший лікеро-горілчаний завод»

Вищий господарський суд України задовольнив скаргу прокуратури Одеської області і скасував постанову Апеляційного господарського суду Одеської області, який раніше визнав за приватною фірмою "Аркадія" право власності на будівлі і споруди рекреаційно-ділового комплексу "Аркадія Плаза".

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, уточнивши, що цим судовим рішенням «приватизація майнового комплексу колишнього одеського санаторію "Примор'я" на вул. Посмітного площею майже 3,3 тис кв. метрів тепер визнана незаконною».

Також судом задоволений позов облпрокуратури про розірвання договору з приватним підприємством про оренду цілісного майнового комплексу підприємства «Перший лікеро-горілчаний завод».

Крім того, суд визнав порушення орендарем – приватним акціонерним товариством «Оверлайн» – вимог закону і умов договору про своєчасність і повноту плати за оренду. І зобов'язав орендаря сплатити майже 200 тис грн як заборгованість за користування державним майновим комплексом.

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DTEK Holdings Ltd придбав 45% акцій «Крименерго» за 256,1 млн. грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «Крименерго».

Як передає кореспондент УНІАН, в ході аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета «Крименерго» - DTEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", що відбулися сьогодні, 4 травня, - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 2 млн. 500 тис. грн, в резултаті чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 45% «Крименерго» найвищу ціну в 256 млн. 100 тис. грн., що на 10 млн. 100 тис. більше його початкової ціни (246 млн. грн - УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 45% «Крименерго» 246 млн. 100 тис. грн, другий учасник конкурсу ТзОВ "Луганське енергетичне об'єднання" запропонувало за пакет, що приватизовувався, 246 млн. 50 тис. грн.

Нагадаємо, до участі в конкурсі з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «Крименерго» були допущені DTEK Holdings Ltd і ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

Усього на участь у конкурсі з продажу 45% «Крименерго» було подано дві заявки.

Початкова вартість 45% «Крименерго» пакета, що виставлявся на продаж, становила 246 млн. грн.

В цілому вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови були ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній. Покупець серед іншого мав погасити заборгованості за придбану електроенергію згідно з угодами з ДП «Енергоринок», забезпечити спрямування коштів на виконання інвестиційних програм, не створювати заборгованості перед працівниками підприємства тощо.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» (Сімферополь) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн, номінал акції – 0,25 грн.

12,49% акцій наприкінці 2010 року сконцентрувало ТОВ «ДТЕК» (м. Донецьк).

DTEK Holdings Limited (Кіпр) є керуючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, що входить, у свою чергу, до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

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НБУ в I кварталі скоротив активи на 4% - до 416,54 млрд грн

Національний банк України в I кварталі 2012 року скоротив активи на 4% - до 416,54 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в пресі.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 5% - до 106,923 млрд грн, цінні папери нерезидентів - на 9%, до 136,565 млрд грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальний правах запозичень зріс на 6% - до 151 млн грн. Монетарне золото зросло на 8% - до 8,731 млрд грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 4% - до 79,153 млрд грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 11% - до 53,621 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ збільшилися - на 0,856%, до 16,974 млрд грн.

Зобов'язання Нацбанку за звітний період скоротилися на 4% - до 322,501 млрд грн, у тому числі банкноти і монети в обігу на 2% - до 204,918 млрд грн, зобов'язання перед МВФ - на 5%, до 72,814 млрд грн.

Статутний капітал НБУ в звітному періоді залишався на рівні 100 млн грн, а власний капітал скоротився на 5% - до 94,039 млрд грн.

Фонди та інші резерви скоротилися на 34% - до 13,702 млрд грн, резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів зросли на 0,4% - до 90,691 млрд грн. Також Нацбанк знизив на 14,538 млрд грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.

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Компенсаційна виплата спадкоємцям вкладників Сбербанкку СРСР складе до 500 грн

Кабінет Міністрів України передбачив компенсаційні виплати спадкоємцям вкладників Сбербанку СРСР до 500 грн.

Це передбачено в Постанові уряду від 23 квітня 2012 року №346, обнародуваній у газеті «Урядовий кур'єр» від 4 травня ц.р.

У документі передбачено 552 млн грн для виплати компенсації «спадкоємцям вкладників, які померли в 2005-2011 роках і не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових вкладів упродовж 2005-2009 рр., а також померлих у 2012 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», у рамках залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 500 гривень».

Вкладникам, інформація про яких була внесена до Реєстру станом на 1 січня 2012 року, передбачені виплати до 1000 грн на одного вкладника, а загальна сума коштів, які виділяються з бюджету, становить 5,6 млрд грн.

Виплати проводитимуться з 1 червня 2012 року тим вкладникам, які вклали свої гроші в Сбербанк СРСР до 2 січня 1992 року. Загальна сума бюджетних коштів, які о виділяються на вказані цілі, становить 6,152 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Сбербанку СРСР у сумі 1 тис. грн тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли такі виплати проводив уряд Юлії Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн.

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Представник Кременчуцького сталеливарного заводу вилетів до Росії через аварію на залізниці

Представник Кременчуцького сталеливарного заводу вилетів до Росії для встановлення причини аварії на Східно-Сибірській залізниці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

За їхніми даними, Російські залізниці повідомили Кременчуцькому сталеливарному заводу про те, що на ділянці Транссибірської магістралі в Іркутській області, на перегоні Ук-Курят, 3 травня зійшов з рейок вагон із лісом.

Через це рух магістраллю було обмежено протягом майже чотирьох годин - поїзди в обидва напрямки пускали однією колією. В результаті аварії пошкоджено 600 метрів колії.

Комісія РЗ попередньо називає причиною сходу вагона злам бічної рами, виробленої в 2007 році Кременчуцьким сталеливарним заводом.

«Начальник відділу технічного контролю вилетів до Росії. Буде там, на місці розбиратися», - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, з початку року в Росії це вже 16-й випадок зламу бічної рами, з них п'ятий випадок - рами виробництва Кременчуцького сталеливарного заводу.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" 2011 рік закінчив зі збитками 21,465 млн грн, тоді як в 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.

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Азаров хоче спільно з Туреччиною будувати Трансанатолійський газопровід

Україна найближчим часом готова почати переговори з Туреччиною про свою участь у будівництві Трансанатолійського газопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з віце-прем`єр-міністром Туреччини Алі Бабаджаном.

Він повідомив, що переговори можуть бути початі в ході засідання двосторонньої робочої групи з питань енергетики міжурядової комісії з двостороннього співробітництва, яка пройде в Києві в травні-червні.

«Ми могли б у ході засідання цієї робочої групи вже конкретно обговорити питання нашого співробітництва», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що Україна готова брати участь у будівництві газопроводу, в тому числі й фінансово.

«Ми готові брати участь у будівництві цього газопроводу. Я маю на увазі й фінансову частину. І ми готові поставляти й труби, й компресори – все необхідне обладнання. Ми у себе тисячі кілометрів газопроводів будуємо», - сказав прем`єр.

Крім того, М.Азаров підкреслив, що Україна і Туреччина могли б достатньо серйозно координувати свої позиції у галузі енергетики.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха заявив, що Україна зацікавлена в тому, щоб брати участь у реалізації проекту щодо будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Довідка УНІАН. Трансанатолійській газопровід, який пролягатиме зі сходу на захід Туреччині до кордону з Болгарією або Грецією, стане складовою частиною проекту "Південний газовий коридор". По ньому передбачається транспортувати на європейський ринок газ із різних джерел, перш за все, з азербайджанського газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії. Мінімальна пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 16 млрд куб. м на рік. Початок роботи газопроводу заплановано на 2017 рік.

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НБУ відзначає зростання золотовалютних резервів у квітні на 0,5 млрд дол

Керівник групи радників голови Національного банку України (НБУ) Валерій Литвицький відзначає зростання золотовалютних резервів Нацбанку в квітні на 0,5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за словами В.Литвицького, порівняно з початком 2012 року, коли резерви становили 31,794 млрд дол., на 4 травня вони зменшилися на 130 млн дол. Тобто на зазначену дату вони становили 31,66 млрд дол. (на кінець березня ц.р. золотовалютні резерви становили 31,128 млрд дол. - УНІАН).

В.Литвицький зазначив, що такий рівень зниження обсягу резервів із початку цього року є оптимістичнішим, ніж це прогнозували раніше.

Серед чинників, які позитивно вплинули на рівень резервів, керівник групи радників голови НБУ вказав, серед іншого, стабілізацію й скорочення попиту населення на валюту на готівковому ринку, поповнення резервів Міністерством фінансів за рахунок розміщення валютних ОВДП, а також те, що «Нафтогаз України» протягом декількох місяців обходиться без валютної підтримки НБУ для розрахунків за імпортований газ.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. міжнародні резерви Нацбанку збільшилися на 0,3% - до 31,128 млрд дол.

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«ПриватБанк» у I кварталі скоротив чистий прибуток на 39% - до 267 млн грн

«ПриватБанк» (Дніпропетровськ) в I кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив чистий прибуток на 39% - до 267,011 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 6% і на 1 квітня 2012 року склали 153,655 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5%, до 105,936 млрд грн, зобов'язання - на 7%, до 136,649 млрд грн. Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 13,545 млрд грн, власний капітал збільшився на 2% - до 17,006 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Станом на 1 січня 2012 року Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

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ДТЕК у 2011 році збільшив чистий прибуток на 23% - до 3,522 млрд грн

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, у 2011 році збільшив чистий прибуток до 3,522 мільярда гривень з 2,857 мільярда гривень у 2010 році на тлі зростання виручки, йдеться в консолідованій фінансовій звітності компанії.

Консолідована виручка холдингу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, минулого року зросла до 39,594 мільярда гривень із 24,294 мільярда гривень роком раніше. Валовий прибуток зріс у 2011 році до 9,618 мільярда гривень з 5,358 мільярда гривень. Показник EBITDA в 2011 році зріс на 67,4% - до 10,281 млрд грн.

Активи компанії за 2011 рік зросли до 56,3 мільярда з 25,6 мільярда гривень на кінець 2010 року.

Фінансова звітність ДТЕК пройшла аудит компанії PriceWaterhouse Coopers.

ДТЕК повідомляє, що частка видобутку вугілля в загальному обсязі виручки минулого року склала 22,220 мільярда гривень, частка виробництва електроенергії - 10,356 мільярда гривень і частка розподілу електроенергії - 10,090 мільярда гривень.

З початку поточного року ДТЕК одержав контроль над низкою великих українських енергетичних активів: у квітні холдинг купив 50% акцій енергопостачальної «Дніпрообленерго», а раніше покупкою 25% збільшив до 72,6% частку в енергогенеруючої компанії «Дніпроенерго».

Після покупки 40,1% акцій «Донецькобленерго» пакет ДТЕК в цій електромережної компанії зріс до 70,65%. ДТЕК також збільшив до 70,2% частку в енергогенеруючій «Західенерго» і до 72,8% в «Київенерго».

Сьогодні також холдинг купив за 256 млн гривень на приватизаційному тендері 45% держпакета акцій «Крименерго».

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

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ФДМУ у 2012-2013 рр. виставить на продаж 22,4% "АероСвіту"

Фонд державного майна України має намір у 2012-2013 рр. виставити на продаж 22,394% держпакет акцій авіакомпанії "АероСвіт".

Про це йдеться в наказі Фонду № 528, обнародуваному у "Відомостях приватизації" від 2 травня ц.р.

ФДМУ також планує виставити на продаж 41,73% "Укртранслізингу" номінальною вартістю 551,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" заснована в 1994 році, базується в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 34 країни. Оперує флотом у складі 28 повітряних суден виробництва компанії Boeing. Також використовує літаки перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» — найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної і сільськогосподарської техніки.

Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» — 49,9584% акцій, Фонд державного майна України - 44,36% акцій, Корпорація «Міжрегіональний Промисловий Союз» — 2,3267% акцій, а також інші фізичні особи.

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