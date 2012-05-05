Вчора ввечері під час збройного нападу на банківське відділення у Києві поранено двох людей.

Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, злочин було скоєно близько 16:40 в Дарницькому районі Києва.

В міліції зазначили, невідомий зайшов у відділення Правексбанку, розташоване на вулиці Тростянецькій, та погрожуючи револьвером, почав вимагати у співробітників гроші. Отримавши відмову на його вимогу віддати гроші, він зробив кілька пострілів у двох чоловіків-співробітників фінансової установи, як потім з’ясувалося, кулями, випущеними з пневматичної зброї. Нападник, забравши гроші з каси, втік.

Обох потерпілих госпіталізовано. Сума збитку встановлюється. Порушено кримінальну справу за фактом нападу. На місці працюють слідчо-оперативні групи.