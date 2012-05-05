Янукович "копає собі політичну могилу" - редактор Gazeta Wyborcza

Варшава . Президент України Віктор Янукович "копає собі політичну могилу", вважає відомий польський дисидент, головний редактор одного з найпопулярніших видань Gazeta Wyborcza Адам Міхнік.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, він закликає українську владу звільнити екс-прем'єрка Юлію Тимошенко.

За словами А.Міхніка, "політик, який руйнує імідж власної країни в очах світу і, всупереч волі значної частини власного народу, у політичних суперечках замість сили аргументу використовує аргумент сили, копає собі політичну могилу. Більше того, він кривдить власний народ. Український народ цього не заслуговує".

Він відзначив, що Польща як співорганізатор Євро-2012 не може бойкотувати чемпіонат в Україні, проте закликав поляків висловити протест, підписавшись під закликом звільнити Ю,Тимошенко.

"Ми, поляки, добре розуміємо Президента ФРН Йоахіма Гаука, який не хоче подати руку Президенту Януковичу, що знущається над лідером великої опозиційної партії", - написав А.Міхнік.

На переконання редактора Gazeta Wyborcza, українці мають відчути підтримку поляками свобод в Україні.

"Цього вимагає польська традиція, польська гідність та польські державні інтереси. Закликаємо Президента Януковича звільнити Юлію Тимошенко", - йдеться у заклику, опублікованому на першій сторінці газети.

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