У лікарнях залишаються 10 постраждалих внаслідок вибухів у Дніпропетровську

Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях залишаються 10 осіб (з них одна дитина), які постраждали внаслідок вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, один постраждалий перебуває у важкому стані, ще один - у стані середньої важкості; восьмеро (у тому числі дитина) - у задовільному стані.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок 4 вибухів у Дніпропетровську постраждала 31 особа, у тому числі 10 неповнолітніх.

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