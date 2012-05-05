Єльченко представлятиме Україну на інавгурації Путіна - джерело

Москва. Надзвичайний і Повноважний посол України в РФ Володимир Єльченко представлятиме Україну на інавгурації обраного Президента Росії Володимира Путіна.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило поінформоване джерело.

«На інавгурацію від іноземних держав запрошені представники дипломатичного корпусу. На сьогоднішній день передбачається, що Україну представлятиме посол Єльченко», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна на інавгурації Президента РФ В.Путіна буде представлена на високому рівні.

При цьому, за його словами, його зустріч із В.Путіним відбудеться в травні, проте коли саме, В.Янукович пообіцяв повідомити окремо.

Інавгурація Президента РФ В.Путіна відбудеться 7 травня.