Курс НБУ на 07.05.12

Офіційний курс НБУ на 07.05.12 100 USD США - 798.9900 (на 4 травня - 798.9900) 100 EUR - 1049.2337 (на 4 травня - 1048.5146) 10 RUR - 2.6999 (на 4 травня - 2.7118)

Офіційний курс НБУ на 07.05.12 100 USD США - 798.9900 (на 4 травня - 798.9900) 100 EUR - 1049.2337 (на 4 травня - 1048.5146) 10 RUR - 2.6999 (на 4 травня - 2.7118) Облікові курси банківських металів на 07.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 130195.42 (на 4 травня - 131234.11) 961 XAG 10 Срібло - 2388.98 (на 4 травня - 2425.73) 962 XPT 10 Платина - 122085.67 (на 4 травня - 124402.74) 964 XPD 10 Паладій - 52453.69 (на 4 травня - 53292.63)

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